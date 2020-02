Wijchenaren naar hoogste rechter om centrumplan: 'We willen natuur niet kwijt'

'We hebben vooral bezwaar tegen bebouwing van het monumentenpark', begint Ton Rosmalen. Hij diende samen met zijn buren één van de beroepschriften in. Daarnaast kwamen zij met een zogenaamd verzoek tot voorlopige voorziening. Dat houdt in dat Wijchen de plannen niet mag uitvoeren tot de rechter zijn besluit neemt. De gemeente denkt dat dat zo’n twee maanden duurt.

Hij gaat verder: ‘We weten nog niet wat er gebouwd wordt, dat is het vervelende. Daarom willen we nu vast voorkomen dat de kerk en het mortuarium in de buurt helemaal worden ingebouwd.’

'We willen natuur niet kwijt'

Ook is Rosmalen bang dat zijn dierbare stukje groen waar hij op uitkijkt straks verdwijnt. ‘Dan kan er in de buurt niet meer fatsoenlijk gesport en gespeeld worden. We hopen de wethouder aan het denken te zetten, zodat wij gewoon kunnen blijven genieten van de omgeving.’

Het plan Tussen Kasteel en Wijchens Meer is een visie van de gemeente om het centrum een upgrade te geven. Vorig jaar dienden ruim 650 burgers zienswijzen in, omdat zij vreesden voor natuurschade door bebouwing van de lokale meeroever. De raad besloot later om het meer niet te bebouwen, maar om aan de zijkant van de plas een ‘trekker’ te plaatsen, zoals een kunstwerk.

Geen vertraging verwacht

‘We zitten nog in de voorbereidende fase, dus ik verwacht geen vertraging’, reageert wethouder Geert Gerrits. ‘Nu zijn we van 650 zienswijzen naar slechts drie beroepschriften gegaan; we hebben een grote stap gezet. Als het echt nodig is, kunnen we de centrumplannen altijd nog aanpassen.’

