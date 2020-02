Verdient een bedelaar echt meer dan de burgemeester van Nijmegen?

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen beweerde woensdagavond dat er in Nijmegen bedelaars zijn die meer dan hij verdienen. Klopt dit? Klopt dit ongeveer? Of klopt het helemaal niet? Omroep Gelderland zocht het uit.

Uiteraard hebben we de woordvoerder van Bruls gevraagd of de burgemeester over een rapport beschikt waaruit dat blijkt. Kortom: is er een onderzoek met keiharde cijfers van de inkomsten van bedelaars. De reactie van de burgemeester op die vraag: 'Nee dat hebben we niet op papier. Hij hoort dat terug van de mensen in het veld.'

Bezoldiging van de burgemeester

Laten we beginnen met het salaris van de burgemeester. Wat verdient hij bruto? Het salaris van een burgemeester is afhankelijk van het aantal inwoners van een stad. Nijmegen valt in de categorie 150.000 tot 375.000 inwoners. Daarmee is het salaris van Bruls volgens de Staatscourant 11.431,71 euro bruto per maand.

Maar daarmee ben je er nog niet. Volgens een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt er nog het een en ander bij: een vakantietoeslag van 8 procent en een eindejaarsuitkering van 9,8 procent. Bovendien in november nog een eenmalig vast bedrag van 450 euro.

En dan is er ook nog een maandelijkse onkostenvergoeding. Bij de burgemeester heet dat een 'ambtstoelage'. Dat is een nettobedrag van 401,58 euro.

Wat haalt een zwerver op?

Wat een bedelaar gemiddeld ophaalt per dag, is moeilijk te zeggen. Want harde cijfers daarvan zijn lastig te achterhalen. Het is bijvoorbeeld niet zo dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daar onderzoek naar deed. Ook de Politie Gelderland heeft geen cijfers, net als verschillende organisaties die met daklozen werken zoals het Trimbos en het Leger des Heils.

Daarom halen wij ook wat 'cijfers uit het veld' voor een schatting.

De filiaalleider van de AH in het centrum van Nijmegen heeft vaak dezelfde bedelaar voor de deur. De filiaalleider schat dat die tussen de 100 en 130 euro per dag ophaalt. Een wijkagent vermoedde dat het bedrag daar tussen de 40 en 60 euro ligt.

Een straatpastor in Nijmegen schat dat iemand tussen de 60 en 100 euro per dag kan ophalen met bedelen.

Stel nu dat een bedelaar inderdaad het hoogste bedrag van deze schattingen, 130 euro per dag, kan ophalen. En stel dat die dan in een maand van 31 dagen, élke dag dat bedrag bij elkaar krijgt. Dan haalt die dus bruto 4030 euro per maand op.

Overigens: als je een beetje goede straatmuzikant bent, kan kun je meer ophalen. Winnaar van The Voice of Holland, Jim van der Zee, trad in het verleden op straat op en verdiende dan makkelijk 200 euro per dag.

Conclusie

Die mag u zelf trekken.