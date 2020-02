Hulde voor boer in stikstofcrisis, maar niet voor overheid

Het overgrote deel van de Gelderlanders vindt dat de beschermde natuurgebieden behouden moeten worden en laakt de rol van de overheid in de stikstofcrisis. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Right, in opdracht van Omroep Gelderland.

Het gaat al maanden over de stikstofcrisis: boeren krijgen als grote uitstoter veel over zich heen en tegelijkertijd lijkt de grens bij veel van hen bereikt. Ze trokken keer op keer op naar Den Haag en de provinciehuizen om duidelijk te maken dat dit zolang niet langer kan.

Uit het onderzoek blijkt dat de boeren sympathie hebben van de Gelderlander. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de discussie te veel over de boerensector gaat. Iets meer dan tien procent noemt de hele discussie overdreven: er is geen stikstofprobleem.

Sympathie voor boerenacties

Ook de boerenacties krijgen steun; 37 procent voelt sympathie en 43 procent vindt dat het punt nu wel duidelijk is gemaakt: verdere acties zijn niet meer nodig. Een kleine groep - 14 procent - vindt dat de boeren verantwoordelijk zijn en noemt de acties overbodig.

Sympathie voor de boeren dus, maar dat geldt niet voor de overheid. Die rol wordt gelaakt. Bijna de helft van de Gelderlanders vindt de rol van de overheid slecht of zelfs zeer slecht. Steun is er amper: slechts 15 procent vindt dat de overheid goed bezig is, een grote groep gaf aan neutraal in de discussie te staan.

Omroep Gelderland vroeg onderzoeksbureau Right een opiniepeiling rondom stikstof uit te voeren. Bij het onderzoek is een vragenlijst ingevuld door 500 mensen uit Gelderland. De deelnemers zijn afkomstig uit een representatief online panel. Het onderzoek vond plaats in de periode van 4 tot en met 10 februari 2020. Er is rekening gehouden met representativiteit op basis van leeftijd en geslacht. Op basis van het aantal mensen kunnen statistisch verantwoorde uitspraken worden gedaan.

Natuur is heilig

Maar als er een uitslag duidelijk is, is dat wel de bescherming van natuurgebieden. 87 procent geeft aan dat de beschermde natuurgebieden behouden moeten blijven. Maar twee procent is het daar niet mee eens.

En dan nog een maatregel waar natuurlijk veel over te doen is: honderd rijden op de snelweg. Op 16 maart gaat de maatregel in waardoor er overdag dus een stuk minder hard mag worden gereden. Verdeeldheid alom: 51 procent is voor, 40 procent is tegen.

Door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofprogramma lagen veel vergunningen stil. Ineens ging het loket om een vergunning aan te vragen op slot. Inmiddels zijn er mondjesmaat en onder strenge voorwaarden wel weer dingen mogelijk, maar de echte doorbraak is er nog niet.

Wie moet er als eerst weer aan de bak kunnen? Bijna de helft wil dat er weer gebouwd kan worden, 20 procent steunt de agrariërs en 15 procent vindt dat de natuur op één moet staan.

