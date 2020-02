Remco verzorgt uitvaarten met verstandelijk beperkten

Remco, actief als uitvaartverzorger in de regio Geldermalsen en Tiel, doet vaak uitvaarten voor of waarbij een verstandelijk beperkt persoon betrokken is. 'Dat is anders', zegt hij in het programma In Mijn Hart.

'Alles kan en niets is vreemd. Ze nemen op een pure manier afscheid. Zonder blikken of blozen staan ze op en lopen ze naar de kist. De dominee houdt daar ook rekening mee en stopt even met praten.'

