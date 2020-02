Huh? 'Welkom, welcome, willkommen, au revoir'

'Welkom. Welcome. Willkommen. Au revoir. Gemeente Lingewaard', stond in grote letters te lezen op een bord langs de kant van de weg. De tekst stond te lezen naast een gigantisch stel wandelschoenen. Het had er alle schijn van dat men in Lingewaard de Franstaligen liever zag gaan, dan komen.

Het bord levert Lingewaard de zesde plaats op in de verkiezing 'Taalvout van 2019'. Die verkiezing is een initiatief van het humoristische taalplatform Taalvoutjes.

Graag tot ziens

Toen in juli op Twitter foto's van het bord verschenen, met de vraag of Fransen niet welkom waren, haastte de gemeente zich te reageren: 'Natuurlijk ook van harte welkom en bienvenue aan de Fransen! En we zien ze graag weer terug in ons mooie Lingewaard. Au revoir!

De eerste plaats ging naar een waarschuwingsbord waarop in het Engels, Frans en Nederlands wordt gewaarschuwd voor drijfzand. Duitsers worden daar 'Herzlich wilkommen' geheten.