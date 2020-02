Steeds meer blowende jeugd, scholen Arnhem luiden noodklok

De problematiek rond drank- en drugsgebruik onder jongeren is de scholen boven het hoofd gegroeid. Dat stelt directeur Eelco van der Kruk van het Thomas a Kempis College in Arnhem, die woensdagavond namens meerdere scholen sprak in de gemeenteraad. 'In sommige klassen blowt vijftig tot zestig procent van de leerlingen', zegt hij.

Op verzoek van Steffenie Pape (VVD) en Sabine Andeweg (D66) kwamen het onderwijs, de politie, zorg en wijkteams samen om het onderwerp te bespreken. Volgens de raadsleden wordt er op scholen steeds meer gedeald en is er in wijken een verergering van drugsoverlast. 'We zijn op een punt gekomen dat we de grip aan het verliezen zijn.'

Zie ook: Onvrede over aanpak drank- en drugsproblemen Arnhemse jongeren

'Kinderen uit groep zeven of acht'

En dat de problemen toenemen bij steeds jongere kinderen, wordt door de meeste aanwezigen onderschreven. 'Het gaat soms zelfs om kinderen uit groep zeven of acht', zegt Paulien Toonen (wijkmanager team leefomgeving). 'Vandaag nog was een jongen van 13 jaar aan het dealen', vertelt Van der Kruk.

De partijen menen dat de onderlinge samenwerking beter kan. Vooral de rol van de scholen wordt daarin gemist. 'Maar die tijd is voorbij', volgens Van der Kruk. 'Scholen zijn afwachtend geweest.'

'Drugs als via thuisbezorgd.nl'

Jongerenwerker Mohammed Zahti zegt dat het roken van joints in de pauze 'bijna normaal' is geworden. Andeweg stelt dat drugs 'te bestellen zijn als via thuisbezorgd.nl'.

Gideon Zandstra (teamchef politie) heeft vooral meldingen nodig. 'We zien vaak dat drugsgebruik thuis en op scholen bekend is, maar niet gemeld wordt.' Maar Van der Kruk vraagt zich af of Zandstra er gelukkig van wordt als er dagelijks vijf of zes leerlingen worden aangemeld. Toch zijn meldingen volgens Zandstra belangrijk om deze te kunnen koppelen. 'Ook al hebben we niet altijd de capaciteit voor iedere melding aan de deur te komen.'

Samenwerking

De belangrijkste conclusie van de avond, is dat de partijen meer samen willen en moeten werken. Ook met de scholen. 'Want iedereen is heel hard bezig', constateert Van der Kruk. 'Maar niet met elkaar.'