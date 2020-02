Sturing: 'Kwaliteitsverschil gaf de doorslag tegen Ajax'

'De wedstrijd verliep precies zoals ik voorspeld had. Ze hadden veel de bal en namen wat risico's achterin. Daar moesten we toeslaan, maar we kregen een hele naïeve goal tegen bij de 0-1. Daar kunnen ze tussen twee man eruit komen en dan ligt het open. Dan blijkt wel weer dat ze daar handiger in zijn', stelt trainer Edward Sturing.

Tekst gaat verder na de video:

Vitesse-verdediger Danilho Doekhi is het daarmee eens. 'Bij die 0-1 moeten we slimmer zijn en hun counter stoppen. Dan maar een gele kaart pakken. Maar als wij iets gelukkiger waren geweest met onze kansen had de wedstrijd zomaar anders kunnen lopen.'

'Alles gegeven'

Dat gebeurde niet, zag Sturing ook. 'Nee, het kwaliteitsverschil is doorslaggevend. Iedereen heeft wel alles gegeven namelijk, maar dan kun je een tegenstander tegenkomen die beter is. Maar zondag moeten we dit ook tegen Heerenveen brengen', stelt de Eerbeekse coach.'

Foto: Broer van den Boom

Nu de beker geen doel meer is, blijft er maar één doelstelling over. 'Dat is de play-offs halen. De Europa League halen, dat zou toch wel mooi zijn', besluit Doekhi.