'Bedelverbod kán helpen tegen overlast', zegt burgemeester van Nijmegen

Burgemeester Bruls van Nijmegen komt eind maart met een plan van aanpak tegen de overlast van dak- en thuislozen en bedelaars in het centrum van de Waalstad. Dat heeft hij de raad woensdagavond laten weten. Of daarbij ook een bedelverbod wordt ingesteld, is nog niet zeker.

Bruls geeft toe dat de overlast sinds deze zomer groter is dan ooit daarvoor. Toch hoeft dat niet te betekenen dat er ook meer dak- en thuislozen bijgekomen zijn in de binnenstad. Uit een inventarisatie blijkt dat er momenteel een groep van zo'n 85 dak- en thuislozen rondhangt in het centrum.

Bruls: 'Sommige bedelaars verdienen beter dan ik'

Bruls denkt wel dat een bedelverbod kan helpen om de vicieuze cirkel waarin deze groep zich bevindt te doorbreken. Bruls: 'Laten we ze niet allemaal over een kam scheren, maar er is een aantal mensen dat meer verdient dan de best betaalde ambtenaar, en ik kan het weten want dat ben ik. En dat geld wordt gebruikt om de drugsverslaving in stand te houden.'

De suggestie dat er bedelaars uit Oost-Europa zijn die dagelijks met busjes worden afgezet, wijst Bruls van de hand. 'Die verhalen hoor ik ook al jaren, maar dat blijkt niet uit ons onderzoek.'

Meer politie niet zinvol

Volgens het college heeft de problematiek al de hoogste prioriteit. Bruls: 'Er is geen gebied waar zo veel gepatrouilleerd wordt door politie en boa's maar alleen daarmee los je de problemen niet op.'

Daarom kijkt het college ook naar andere dingen, zoals betere opvang of huisvesting en eventueel het versoepelen van de regels voor het houden van een postadres zodat mensen minder snel tussen wal en schip raken en toch een uitkering kunnen aanvragen.

Maar daarvoor is volgens burgemeester Bruls ook de hulp van omliggende gemeentes nodig. 'Want we vangen nu veel mensen op die hier nog nooit gewoond hebben. En we zijn toch gezamenlijk verantwoordelijk.'

