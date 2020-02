Nijmegen niet voor lokaal vuurwerkverbod nu Den Haag maatregelen aankondigt

Het grootste deel van de Nijmeegse gemeenteraad ziet een algeheel lokaal vuurwerkverbod in de Waalstad niet zitten. Dat bleek woensdagavond bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. Daar was om gevraagd door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Een deel van de raad vroeg zich af waarom, omdat de landelijke politiek al maatregelen heeft aangekondigd.

De meeste raadsleden vragen zich bovendien af in hoeverre de incidenten van afgelopen jaarwisseling, zoals het stenen gooien naar de politie in de wijk Neerbosch-Oost, te maken hebben met vuurwerk.

Bruls: 'Oud en nieuw afschaffen!'

Het gaat inderdaad over meer dan vuurwerk alleen, zo gaf burgemeester Bruls aan, maar vuurwerk is wel het onderscheidende element ten opzichte van andere feesten waarbij inzet van hulpdiensten nodig is.

Zie ook: Bruls: 'Ik wen nooit aan nieuwjaarsincidenten'

En dat er een groot verschil is met die andere feesten wilde de burgemeester nog maar eens benadrukken. 'We organiseren hier tijdens de jaarlijkse Vierdaagse het grootste evenement van het land met minder politie-inzet dan tijdens oud en nieuw!' Bruls is dan ook 'helemaal klaar met oud en nieuw. Wat mij betreft mogen ze het gelijk afschaffen.'

'Landelijk totaalverbod beste optie'

Toch is Bruls geen voorstander van een totaalverbod in Nijmegen alleen, zoals Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren) wil als de landelijke politiek niet ver genoeg gaat met het verbieden van vuurwerk. Al zal hij zich daar ook niet tegen verzetten, mocht de raad daartoe besluiten.

Volgens Bruls blijft een landelijk totaalverbod de beste optie. De politie geeft aan dat alleen het verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk niet genoeg is, omdat er dan nog steeds met klein vuurwerk gegooid kan worden naar de hulpdiensten. De meeste partijen sluiten zich aan bij de gedachte dat een landelijk totaalverbod de beste optie is en willen eerst afwachten wat Den Haag regelt.

De Partij voor de Dieren kondigde eerst aan om 4 maart een motie in te dienen, maar houdt die nog even in beraad omdat de raad eerst nog verder wil praten over oud en nieuw. En dan niet alleen met de burgemeester die verantwoordelijkheid is voor de openbare orde, maar ook met wethouder Tiemens (klimaat) en Visser (gezondheid).