NEC waakt voor onderschatting tegen hekkensluiter Helmond Sport

Na de eclatante 7-1 overwinning uit tegen Telstar is het logisch om te verwachten dat het telraam vrijdagavond nodig is. Maar daarin schuilt nou juist het gevaar. 'Zo kijken wij er niet naar, dat het wel even gaat lukken', waarschuwt trainer François Gesthuizen.

'Zo zullen de spelers ook niet denken. Helmond speelt heel gegroepeerd, heel dicht bij elkaar. Heel anders dan Telstar. Aan ons is het om het spel te maken en gaatjes te vinden. Tegen Telstar zat het scoreverloop ook mee. We maken meteen na hun 1-1 weer 1-2 en 1-3 binnen no-time. Als we snel scoren tegen Helmond, moeten zij de ruimtes wat prijs geven en zijn wij op ons sterkst. Soms vallen de dingen tijdens de wedstrijd op hun plek.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vermaak

NEC heeft het publiek in De Goffert nog niet zoveel vermaakt dit seizoen. 'Jazeker, maar we moeten niet denken dat het zo makkelijk zal gaan. Zij zullen heel behoudend gaan spelen. Als de goal niet snel valt, moeten we geduld hebben. Maar na die 7-1 merk je dat de sfeer anders is, omdat we de vorige wedstrijden niet hebben gewonnen.'

'We hadden zoveel controle over de wedstrijd en bijna iedere bal vliegt erin. We konden de bal ook lang in de ploeg houden, iets wat tegen Cambuur helemaal niet lukte. Het was één van de weinige wedstrijden dat we rustig op de bank konden zitten. Het was prima.'

Trainer François Gesthuizen. Foto: Omroep Gelderland

Vrijwel compleet

NEC is behoorlijk op sterkte voor de confrontatie met de nummer laatst. 'Tom van de Looi is er niet bij. Frank Sturing heeft wat pijntjes en Tom Overtoom is er weer voor het grootste gedeelte bij. Cas Odenthal heeft rood gekregen bij Jong NEC en zal geschorst bij ons totdat zijn schorsing bij Jong erop zit. Maar verder hebben we iedereen aan boord.'

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Dijkstra, Proper, Van Landschoot; Musaba, Flemming, Romeny.