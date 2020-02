Atleet Foppen weet niet zeker of hij zijn titel kan verdedigen

Hij schreef zich op de valreep nog in voor het NK Atletiek, maar het is niet zeker of Mike Foppen zijn titel op de 3000 meter wel kan verdedigen.

De 23-jarige Nijmegenaar loopt op vrijdag 21 februari nog een wedstrijd in de World Indoor Tour in Madrid. Als hij daar voldoende van herstelt, start Foppen zondagmiddag 23 februari op het NK in Omnisport in Apeldoorn.

Vorig jaar won hij daar de nationale titel in een baanrecord met 7.54,95. Afgelopen weekend verbeterde hij in Metz zijn persoonlijk record met 7.49,81. Foppen heeft als ambitie kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio op de 5000 meter, waarop hij outdoor ook Nederlands kampioen is.

Het NK Atletiek wordt live uitgezonden op TV Gelderland. Zaterdag 22 februari vanaf 19.15 uur en zondag 23 februari vanaf 15.35 uur.