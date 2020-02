Politieman wordt schaapsherder: 'Als agent ben je ook een soort herder'

Met behulp van vijf honden en wat fluitwerk lokt Harrie de schapen de goede kant op. Met stevige laarzen aan en een echte herdershoed op trotseert hij regen, hagel en harde wind. 'Het is onze passie, van mijn vrouw en mij. Het gaat thuis ook heel veel over schaap', lacht hij.

Twee banen

Harrie gaat bijna met pensioen, maar oud en versleten is hij nog lang niet. Voorlopig heeft hij zelfs twee banen. Drie dagen in de week werkt hij nog in Doesburg als wijkagent en de rest van de week beheert hij samen met Elly de kudde in Warnsveld. 'Ja het is echt hard werken, want je begint gewoon je eigen bedrijf. Binnenkort komt de lammertijd eraan, dan is het dag en nacht druk.'

Zijn collega's in Doesburg zijn niet verbaasd dat Harrie deze keus maakt. 'Het past zeker bij hem, herder zijn. Bovendien is hij graag buiten. Harrie fietst nu altijd heel Doesburg door, weer of geen weer,' zegt zijn jongere collega Jan Luesink. 'Bovendien fietst hij vaak nog harder dan ik. Dus aan energie geen gebrek.'

Foto: omroep Gelderland

Gedrevenheid

Meer dan veertig jaar werkt Harrie bij de politie. Altijd met groot plezier: 'Ik hou van het contact met de mensen op straat. Ik deel liever eerst een waarschuwing uit en probeer iedereen iets bij te brengen', zegt hij, na al die jaren nog steeds gedreven. Met diezelfde gedrevenheid gaat hij nu aan de slag met de schapen. 'Mijn vrouw weet veel van de dieren zelf, ik ben meer van alles eromheen.'

Het stel wil de kudde graag meer laten zien aan het publiek. 'Dat is ook meer mijn ding, ik ben wel van het netwerken. Bovendien vertel ik graag. ' Maar dat komt allemaal later. 'Eerst het bedrijf goed opstarten en die lammertijd door. '