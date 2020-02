Dankzij Jolanda is Wijchen klaar voor carnaval

Jarenlang had Jolanda van Ameron een eigen evenementenbureau. Dus toen de directie van haar stamkroeg in Wijchen vroeg om de PR voor haar rekening te nemen, draaide ze daar haar hand niet voor om.

'Dit is echt een verlengstuk van mijn woonkamer. Als je hier alleen naartoe gaat, kom je altijd wel bekenden tegen', zegt Jolanda, zittend aan de bar van café Anneke. 'We zitten met 32 vrouwen in een appgroep. Elke vrijdag spreken we hier met elkaar af.' Het hele etablissement is alvast versierd voor carnaval en dat heeft Jolanda allemaal geregeld.

Waarom in Limburg wel en hier niet?

Ze woont al bijna 25 jaar in het dorp, en het café heeft een speciale plek in haar hart. Net als carnaval. Het feit dat in Limburg alles zo mooi versierd wordt en in Wijchen niet, was haar een doorn in het oog.

Verslaggever Martijn de Graaf zocht Jolanda op in café Anneke:

'Wij hebben jarenlang een appartement gehad in Limburg, daar hadden we ook veel vrienden. We vierden carnaval altijd half hier en half daar. Ik wilde altijd graag dat dit café ook zo mooi versierd werd als de kroegen daar. Dus dat heb ik nu graag aangepakt', vertelt ze. Geel, rood, groen, heel het café is versierd. Met guirlandes, maskers en ballonnen. Wijchen is klaar voor carnaval.

Café op bijzondere manier ontstaan

De horecazaak is volgens Jolanda op een mooie manier ontstaan. In 1996 verdween de laatste kroeg uit Wijchen. Twee mannen wilden toch wel iets overhouden in het dorp, maar hadden niet genoeg geld om samen een café te kopen. Toen hebben ze allemaal mensen opgetrommeld en hebben ze aandelen uitgeschreven.

'Nu zijn er ruim 280 aandeelhouders. Zo is het café hier ontstaan. De winst wordt jaarlijks uitgekeerd op een feestavond, maar wel in de vorm van consumptiebonnen', aldus de Wijchense.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.