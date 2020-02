Sproeiverbod voor Achterhoek ingetrokken

Het sproeiverbod in de Achterhoek en de Liemers is opgeheven. Door de veelvuldige regen van de voorbije weken is het water in rivieren en beken weer op normaal niveau, stelt Waterschap Rijn en IJssel. Het sproeiverbod was van kracht voor het oppervlaktewater en voor het grondwater in de twee natuurgebieden De Zumpe bij Doetinchem en Stelkampsveld bij Borculo.

'We hebben nu twee hete, droge zomers achterelkaar gehad. Het is nu mijn derde periode als bestuurder van het waterschap en ik heb het nog nooit zo extreem meegemaakt', zegt waterschapsbestuurder Peter Schrijver uit Epse. 'Het is extreem droog geweest. Sinds dinsdag is de situatie eindelijk stabiel.'

Het sproeiverbod gold sinds 18 juli. Waterschap Rijn en IJssel riep boeren en inwoners op het regenwater dat er viel op te vangen met bijvoorbeeld regentonnen of duikerafsluiters, zodat het hemelwater de grond in kon.

Niet overal genoeg water

In de laaggelegen gebieden (waaronder de Liemers en ten noorden van Zutphen) is de grondwaterstand weer op normaal niveau. In de hooggelegen gebieden (waaronder Zelhem, Doetinchem en Eibergen) is de grondwaterstand nog niet voldoende om komend voorjaar genoeg voorraad te hebben.

De oproep om regenwater op te vangen in regentonnen of om de regenpijp af te koppelen van het riool blijft voor de hoge gebieden in de Achterhoek van kracht.

Waterschap Rijn en IJssel waarschuwt dat de grondwaterstand op de zandgronden nog steeds erg laag is. In die gebieden is in het voorjaar niet genoeg water voor de landbouw beschikbaar, tenzij het in de komende maanden elke dag meer dan gemiddeld gaat regenen. Een nieuw sproeiverbod ligt in het verschiet.

