GLD doc - Boh Foi Toch: al 30 jaor met völle wille

Dertig jaar lang zijn ze al wereldberoemd in het oosten van het land: Boh Foi Toch, wat betekent, ‘tjonge jonge, het is me wat’. En dat is het zeker! De mix van zydeco, Cajun, walsen en polka’s heeft na al die jaren nog niets van haar glans verloren. Integendeel. Ondanks dat een aantal bandleden een zekere leeftijd heeft bereikt (frontman Hans Keuper is 75 jaar), spelen ze nog steeds de zaal plat.

30 Jaar is aanleiding voor een feestje en voor Omroep Gelderland reden genoeg om in de documentaire terug te kijken op wat Boh Foi Toch al die tijd al betekent voor de Achterhoek. Wat is hun invloed op muziek in dialect? Normaal heeft dan wel de naam van ambassadeur van de regio, maar het zingen in dialect zit bij Boh Foi Toch veel dieper in de vezels. Volgens mede bandlid Paul Kemper zingt Keuper zelfs een Nedersaksisch dialect uit 1600, dat Kemper zelf in ieder geval niet verstaat.

Opvallend is dat Boh Foi niet alleen fans heeft die vanaf het begin zijn meegegroeid. Nee, de kinderen van de fans van het eerste uur staan gewoon vooraan. “We spelen voor mensen van 8 tot 88”, zegt de band.

Ze gaan door tot het een keer stopt. Maar zo nu en dan is het ook mooi om ergens bij stil te staan. Vandaar dus het jubileumconcert dat op 15 februari plaatsvond in de Doetinchemse schouwburg Amphion. Uiteraard waren we daarbij, maar daarnaast kijken we naar wat de impact is geweest van 30 jaar Boh Foi Toch op het (muzikale) leven in de Achterhoek. Dit doen we middels de mooie Oosterse tongval van voice over André Manuel.

De documentaire Boh Foi Toch: al 30 jaor met völle wille is op 25 februari om 17.20 uur uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).