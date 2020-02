Linssen staat toch weer open voor langer verblijf Vitesse

door Richard van der Made

Terwijl Vitesse vanavond het belangrijke bekerduel speelt tegen Ajax (20.45 uur), is technisch manager Marc van Hintum achter de schermen bezig met de toekomst. Hij wil de bepalende spelers van Vitesse graag langer aan de club verbinden. Binnenkort staan gesprekken met de routiniers Remko Pasveer en Bryan Linssen op de rol. Vitesse wil ver gaan om beide spelers binnenboord te houden.

Doelpunten en assists

En dat terwijl Linssen al had aangegeven dat hij bezig is met zijn laatste seizoen in Arnhem. Zijn afscheid was al aangekondigd. De Limburger overlegt een uitstekende periode bij Vitesse waarin hij ook in zijn derde seizoen weer belangrijk is met doelpunten en assists. De aanvaller staat momenteel op twaalf goals en vier beslissende voorzetten. Hij lonkt naar een buitenlands avontuur.

Maar de clubleiding van Vitesse legt zich nog niet neer bij een vertrek van Linssen. Van Hintum hoopt de aanvoerder de komende weken toch op andere gedachten te brengen. Linssen zelf twijfelt over zijn toekomst, maar voelt zich zeker gevleid dat Vitesse bereid is ver te gaan.

Goede geluiden

'Als een club zo voor jou door het vuur wil gaan, laat je dat niet zo maar links liggen', zegt de speler zelf. 'Bovendien heb ik zo'n goed gevoel bij Vitesse dat ik de gesprekken zeker aanga. De geluiden zijn heel goed. Ja, het is best reëel dat ik zou kunnen blijven. De deur doe ik dus zeker niet dicht.'

Dat de weg voor een langer verblijf nu open ligt, is opmerkelijk. 'Dat is zeker verrassend', zegt ook Linssen. 'En het is hartstikke moeilijk.' Linssen staat namelijk ook al een tijdje open voor iets nieuws. 'Eens kijken over de grenzen, hoe is het ergens anders. Die optie staat zeker nog open. Nogmaals, ik vind het echt hartstikke moeilijk en we gaan wel zien wat de gesprekken uitwijzen.'

Heftige strijd

Eerst wacht vanavond de actualiteit. Vitesse moet afrekenen met Ajax (aanvang 20.45 uur) om door te bekeren. Linssen is helemaal klaar voor het loodzware karwei. 'Ik heb vorige week rust gehad en sta te popelen die mat weer op te gaan. Ik heb er onwijs veel zin in. De weg naar de halve finale ligt voor het grijpen al zal het een heftige strijd worden. Maar je weet, het is een wedstrijd op zich en niemand hoeft zich te motiveren voor een wedstrijd tegen Ajax.'