Opzienbarende afpersingszaak Hedelse fruithandel, dit weten we tot nu toe

Dreigende sms-berichten zijn een belangrijk onderdeel van het bewijs in de zaak van het bedreigen en afpersen van de familie De Groot en hun fruit-transportfirma in Hedel. Twee mannen, die worden verdacht hierbij betrokken te zijn, staan vandaag voor de rechter in Arnhem.

‘Beste William, bij deze laten wij jou weten dat we jou en Ben persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. Wij weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt drie dagen de tijd om te beslissen.' Zo begint een van de eerste afpersings-sms’jes zoals die door de recherche vorig jaar zijn onderschept.

1,2 miljoen euro

De twee verdachten, die donderdag in Arnhem in de rechtszaal dienen te verschijnen, zijn Ali G. (35) uit Huizen en Ali el I. (33) uit Hilversum. Ze zitten beiden - op een kleine periode na - al driekwart jaar vast. Het OM verdenkt de twee van een poging tot afpersing van grofweg 1,2 miljoen euro. Om hun doel te bereiken zouden ze hebben gedreigd medewerkers van De Groot Fresh Group iets aan te doen. Daarnaast zouden ze hebben gedreigd als vergeldingsmaatregel gezinsleden van het familiebedrijf te treffen.

De Groot Fresh Group in Hedel is een bedrijf in de Bommelerwaard dat al sinds de jaren zeventig met name bananen importeert uit Zuid Amerika. Dergelijke fruittransporten vormen een populair vrachtmiddel voor de cocaïnemaffia.

Belangrijkste bewijs in het onderzoek vormt een reeks aan sms-berichten, die van mei tot en met november 2019 zouden zijn verstuurd naar de toestellen van de twee leidinggevende broers van de fruitfirma. Volgens het OM is er een helder bewijs dat met name Ali G. de dreigsms'jes met zijn telefoon verstuurde. De andere verdachte - Ali El I. - zou hand- en spandiensten hebben verleend.

Vijf verdachten

De twee verdachten zijn niet de enigen die volgens het OM betrokken zijn bij de afpersing van De Groot. In totaal vervolgt het OM vijf personen. Dat werd vorige maand bekend tijdens een andere pro forma-zaak in Arnhem, waarbij een verdachte uit Pijnacker voor kwam. De verdachte zou betrokken zijn geweest bij het aanmaken van een bitcoin-rekening.

Zaak met veel spanning

Het OM heeft vorig maand wel laten weten nog dit voorjaar alle verdachten inhoudelijk te willen berechten. De zaak is met zeer veel spanning omgeven.

Eind vorig jaar kwam naar buiten dat het OM per ongeluk adresgegevens van De Groot-personeel in het dossier, dat was verstrekt aan de verdachten, had gestopt. Dat leidde tot veel paniek onder het personeel. Het OM heeft intussen haar excuses hiervoor aangeboden.