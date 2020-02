Muziekkoepel openluchttheater Eibergen gerestaureerd

'Zo op het eerste gezicht ziet het er nog best mooi uit, maar de schijn bedriegt. De constructie is verouderd, er zijn lekkages, de verf laat los, de lichtspots functioneren slecht en vreten energie. De elektrische bedrading is tientallen jaren oud en ook de dakbedekking en het voegwerk verkeren in slechte staat', somt projectleider Ton Schepers op.

Wende Snijders aan programmering toegevoegd

Hoewel het een openluchttheater is, voelt het vandaag benauwend. Stofwolken vullen de ruimte onder de koepel. Een zandstraler is al druk aan het werk. En er moet ook echt wel doorgewerkt worden. 'Half april moet het wel af zijn, want in mei beginnen we weer.'

Dit jaar zijn al een aantal grote acts geboekt. Zo komen Maan, Earth, Wind & Fire Experience en vandaag voegt het theater daar Wende Snijders en het Amsterdam Sinfonietta aan toe. De kaartverkoop begint vandaag.

Foto: PR Openluchttheater Eibergen

Van bijna-failliet naar bloeiend bedrijf

Tien jaar geleden was het theater op sterven na dood en bijna failliet. Nu tien jaar bloeit het theater als nooit tevoren. 'We hebben inmiddels meer dan drieduizend donateurs', vertelt Schepers met een glimlach op zijn gezicht. De afgelopen tien jaar is er voor 490.000 euro geïnvesteerd. De helft is met eigen middelen gefinancierd, de rest met uiteenlopende subsidie-bijdragen. Er zijn onder meer nieuwe tribunes gekomen en er is een semi-permanente overkapping aangeschaft.' Volgens Schepers is het succes met name te danken aan de vele vrijwilligers en donateurs.