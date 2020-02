Gemeente heeft gigantische financiële strop, omdat bewoners zo goed afval scheiden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De één na de ander komt bij de ondergrondse containers, die zowel in Vorden als in Zelhem staan. Containers voor plastic, papier, glas in allerlei kleuren en voor restafval. En die laatste die wordt dus door veel inwoners van de gemeente Bronckhorst gebruikt. 'Ik heb mijn container ook ingeleverd', zegt een vrouw in Vorden. 'We zijn maar met zijn tweeën en ach, hoeveel moeite kost het om hier even naar toe te gaan? Bijkomend voordeel is trouwens dat je zo'n gedrocht minder in de tuin hebt staan, want mooi zijn de containers niet.'

Een ritje naar de milieustraat kost minder

Als je een grijze container wil houden en hem thuis wil laten legen betaal je 110 euro. En daarnaast betaal je ook nog de kosten voor het legen, afhankelijk van de grootte van de container betaal je tussen de 6,92 en 20,76 euro.

Het wegbrengen van een zakje restafval naar de container in de milieustraat kost je iedere keer 2,03 euro. Slechts 550 huishoudens hebben er voor gekozen de grijze container te houden. De gemeente had gedacht dat dit er zo'n 6000 zouden zijn en dat betekent een flink gat in de begroting.

'Het is heel erg begrijpelijk dat onze inwoners hiervoor hebben gekozen', zegt wethouder Paul Hofman. 'Ik doe het zelf ook. Het gemakkelijk en het is goed voor milieu.' Toch zorgt het voor hoofdbrekens binnen de muren van het gemeentehuis. Want de inzameling van afval levert nu veel minder geld op dan begroot.

Rommel op de straat

Inwoners winden zich niet alleen op over de kosten. Veel meer nog maken ze zich zorgen over de natuur. 'We hebben nu al last van ratten en je ziet die kraaien overal', wordt er gezegd in Zelhem. De dame in kwestie doelt op de afvalberg die af en toe naast de ondergrondse containers ontstaat. Op Facebook circuleren verschillende foto's.

'En wat denk je van afval verbranden en de rommel die mensen straks gaan dumpen?', zegt Marleen Mulderij uit Keijenborg. Ze maakt zich zorgen en spreekt vanavond de commissie zelfs toe. 'Ik maak me echt zorgen over hoe Bronckhorst er straks uit ziet. We willen ons profileren als wandelgemeente, maar als het hier straks vol met afval ligt, hoeven we ons gebied niet te laten zien.'

Boete als je afval naast container zet

Volgens wethouder Paul Hofman zijn er de eerste maand inderdaad wat aanloopproblemen geweest en daarom zijn er extra maatregelen genomen. De containers waar mensen hun vuilniszak kwijt kunnen, worden nu extra geleegd. We hebben in bijvoorbeeld Keijenborg een extra container voor PMD bijgeplaatst en inspecteurs rijden vaker rond om te checken of er afval naast de containers wordt gezet. 'Dit laatste mag overigens niet. We nemen daarom het afval ook mee en kijken of we kunnen achterhalen van wie het is. Diegene krijgt dan een boete.'

Wiel uitvinden

Terug naar het hoofdprobleem. Het geld. Volgens wethouder Hofman doet Bronckhorst het landelijk gezien als het om afval scheiden gaat enorm goed. Maar dat betekent ook dat ze het wiel moeten uitvinden. 'Kijk, we zijn één van de gemeentes in Nederland die het snelste de restafvalberg heeft teruggedrongen, maar dat betekent ook dat we er als één van de eerste gemeentes mee geconfronteerd worden dat er maar weinig afval is. En als je daarmee je systeem wil betalen heb je een gat.'

Inwoners zien de bui al hangen. 'We zullen volgend jaar wel weer meer moeten betalen, maar een oplossing heb ik ook niet.' 'Ik wel', zegt een vrouw. 'Laat de gemeente teruggaan naar het oude systeem, het afval op laten halen met elektrische vrachtwagens, het tarief heel ietsjes omhoog, dan heb je dit gedoe niet.'

