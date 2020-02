Ayman Sellouf wil eerste doelpunt namens NEC een passend vervolg geven

'Ja, ik heb wel genoten. Op het moment zelf en ook op de terugrit naar huis, veel felicitaties gekregen. Het voelt een beetje als een beloning voor de afgelopen tijd. Ik had al wel gescoord in de voorbereiding, maar dat was tegen amateurs. Maar hier heb ik lang op gehoopt. Ik heb veel geduld gehad en dan is het mooi om het uiteindelijk ook waar te maken.'

Jeugd

'Ja, de club richt zich nu echt op de jeugd. We speelden vrijdag met vijf spelers uit de eigen jeugd. Dat is mooi voor de club en voor de jeugd zelf. Ik zit ertegen aan. Ik wil de lijn doorzetten die ik heb ingezet. En dan meer speelminuten krijgen en uiteindelijk een basisplek. Dat is het doel, maar het belangrijkste is vooral dat ik mij blijf ontwikkelen.'

Meer posities

'Ik kan op veel posities uit de voeten. Ik ben begonnen als middenvelder, maar de laatste jaren speel ik ook vaak linksbuiten. Dat of op tien is mijn favoriete positie. De trainers zien mij als een speler voor meerdere plekken, dat is een voordeel.'