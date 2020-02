Tientallen tips over brutale overval op supermarkt

De politie heeft 43 tips ontvangen over de gewapende overval op een supermarkt in Barneveld. De overval werd dinsdagavond behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De overval werd zaterdag 30 november gepleegd in een filiaal van de Coop aan het Lavendelplein. Een man in donkere kleding liep aan het begin van de avond de winkel binnen, gebruikte op brutale wijze twee klanten als opstapje en klom zo over de kassa heen. Hij bedreigde caissière met een groot mes en stopte geld in een Albert Heijn-tas.

Zie ook: Overval op Coop in Barneveld, grote zoekactie gaande

Dat was nog niet genoeg, want hij gaf de medewerkster daarna de opdracht om een andere kassa te openen. Toen dit niet snel genoeg lukte, nam hij de benen. Enkele omstanders probeerden de man te volgen, maar de overvaller bleek te snel.

Op bewakingsbeelden, die getoond werden in Opsporing Verzocht, is te zien dat de man een zwarte trui met opvallend rood Atari-logo droeg. Van hem ontbreekt vooralsnog ieder spoor. Na de uitzending kreeg de politie 43 tips over de zaak.

Steekpartij Apeldoorn

Ook een steekpartij in Apeldoorn werd behandeld in het tv-programma. Een 22-jarige fietser ontsnapte vorig jaar zomer aan de dood toen hij werd neergestoken aan de Rijnstraat. Het scheelde volgens de politie maar een paar centimeter, of de man had het niet overleefd.

Het slachtoffer werd aangesproken door drie mannen en er werd geld van hem geëist. De fietser probeerde weg te komen, maar werd in zijn vluchtpoging gestoken in de zij. Het mes raakte zijn maag, milt en darmen. Deze zaak leverde zeker twee tips op.

Zie ook: Man (22) neergestoken op straat, politie zoekt drie mannen

Woensdagavond is in Bureau GLD op TV Gelderland ook aandacht voor de twee zaken. De uitzending begint om 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.