Hoe zorg je voor een bruisend centrum van Doetinchem in 2040?

Doetinchem is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie, waarbij de gemeente is opgedeeld in elf deelgebieden. Inwoners worden de komende maanden uitgedaagd om mee te denken over hoe Doetinchem er in 2040 uit moet komen te zien. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de omgevingswet die in 2021 in moet gaan. Verschillende wetten die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en natuur worden dan gebundeld.



Een zestigtal inwoners is op de eerste avond afgekomen, waarop kan worden meegedacht over de toekomst van het historische centrum, Hamburgerbroek en de omgeving van het station. Daarbij draait het om vijf verschillende thema's die gaan over een aantrekkelijk centrum, wonen, leren en werken, duurzaamheid en een groener landschap, Op verschillende panelen en plattegronden worden post-its geplakt, waarbij de ideeen alle kanten op gaan.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Foodmarket of pakketdienst voor het centrum

'Die fabriek past echt niet in het centrum', zegt een inwoner als ze wijst naar één van de plattegronden. Daarbij doelt de vrouw op de papierfabriek aan de Terborgseweg die staat aan de toegangsweg naar het centrum. 'Kan die niet verplaatst worden naar een industrieterrein? Dat lijkt mij een veel betere plek.'



Een andere inwoner van de binnenstad ziet een foodmarket wel zitten op het Catharinaplein. 'Nu staan de winkelpanden vaak leeg. Wellicht kun je iets doen met streekproducten uit de Achterhoek. Kaas, vlees of wijn, daar komen vast mensen op af.'



'Misschien moeten we de bevoorrading centraliseren', zegt Gabi Hunter als voorzitter van de ondernemersvereniging. 'Nu zie je vaak grote vrachtwagens door de straten rijden, dat best gevaarlijk kan zijn als je met jonge kinderen door het centrum loopt.'



Ook oppert Hunter een idee voor een pakketdienst voor bewoners en ondernemers in het centrum. 'Nu rijden verschillende busjes de stad in en uit om pakketten af te leveren. Misschien kunnen we hier mensen van Laborijn, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, bij betrekken die de pakketjes rond gaan brengen in de binnenstad.'

'Maak parkeren 's avonds weer gratis'

Ook het parkeren bleef tijdens de bijeenkomst niet onbesproken. Sinds 1 januari zijn de parkeertijden in het centrum verruimd, waardoor bezoekers aan de binnenstad tot 's avonds negen uur moeten betalen. 'Maak het weer gratis', reageert een inwoner van het centrum.



'Nu worden wij als bewoners ook gepakt als mensen 's avonds op bezoek willen komen en moeten betalen voor het parkeren. Als je zorgt voor een aantrekkelijk centrum komen mensen graag naar Doetinchem en betalen ze toch wel.'

Jan Jurriëns is inwoner van Doetinchem, maar houdt zich voor zijn werk ook bezig met een duurzaamheid. 'Als we toch gaan bouwen in het centrum of winkels vervangen voor woningen, dan kan dat misschien door materialen her te gebruiken', zegt Jurriëns.



'Ook goede fietspaden richting het centrum, waarbij het fietsverkeer voorrang krijgt, vind ik belangrijk. Ik heb zelf sinds kort een elektrische fiets en merk dat ik veel vaker op de fiets richting het centrum ga. Zo maak je het voor mensen aantrekkelijker om de auto te laten staan.'

(tekst gaat verder onder de foto)

Bezoekers langer vasthouden

De gemeente wil graag dat de binnenstad nog meer gaat bruisen en daarom werd afgelopen zomer Niek Mares als kwartiermaker aangetrokken. Hij is inmiddels meer dan een half jaar werkzaam en heeft al veel informatie opgehaald.

'Ik heb de laatste tijd veel mensen gehoord over de concurrentiestrijd tussen het centrum van Winterswijk en Doetinchem. Volgens mij moeten we daar van af', zegt Mares. Dat beaamt ook wethouder Ingrid Lambregts. 'Beide centra kunnen prima naast elkaar bestaan in de Achterhoek en ook een andere doelgroep trekken', aldus Lambregts.



Doetinchem wil graag bezoekers van het centrum zo lang mogelijk vasthouden. 'Dat noemen we verblijfstijdverlenging', zegt Mares. 'Daarbij is het belangrijk dat shoppen en horeca hand in hand gaan. Horeca, zoals in de Grustraat, kan best geclusterd zitten, maar daarnaast zou horeca tussen de winkels ook een mooie ontwikkeling zijn voor het centrum.'

'Positieve vibe aan de stad geven'

Lambregts is enthousiast over de eerste bijeenkomsten waarbij inwoners mogen meedenken over de toekomst van Doetinchem. 'We horen wat er leeft onder de mensen. Daarmee willen we een positieve vibe geven aan de stad. We zijn een centrumgemeente met veel kwaliteiten', zegt Lambregts. Nadat alle ideeen van inwoners uit de binnenstad zijn opgehaald en verwerkt is er op 25 maart een vervolgbijeenkomst. Dan worden de eerste resultaten gepresenteerd.