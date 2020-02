Koophuis in Rozendaal kost bijna zeven ton, hoe zit het in jouw gemeente?

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Rozendaal was vorig jaar 667.428 euro. Daarmee staat de gemeente op de vijfde plek op de ranglijst van duurste gemeenten van ons land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De prijs van een gemiddelde koopwoning in ons land is vorig jaar gestegen van 287 naar 308 duizend euro. In Bloemendaal werd gemiddeld het meeste betaald voor een bestaand huis: 832 duizend euro. Ook Blaricum, Laren en Wassenaar zijn nog een stukje duurder dan Rozendaal.

De gemiddelde prijs van een huis in Rozendaal was in 2018 nog 'slechts' vijf ton. Door de prijsstijging is de gemeente een plekje gestegen op de ranglijst, ten koste van Heemstede.

Duur wonen in Putten en Lochem

Na Rozendaal was een huis in Putten vorig jaar gemiddeld het duurst in onze provincie: 398.712 euro. Dat is zo'n tienduizend euro meer dan in 2018. Lochem staat op de derde plek met 365.568 euro, een stijging van ruim 35.000 euro.

Niet overal ging de gemiddelde prijs van een woning omhoog. In Beuningen, Buren en Ermelo was een huis in 2019 iets goedkoper dan een jaar eerder.

Bekijk hier hoe duur een gemiddelde koopwoning vorig jaar in jouw gemeente was: