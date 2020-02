Geen boommarter? Dan gaat de zaag in gevaarlijke bomen

'We willen de boommarters niet verstoren', zegt boswachter Susanne Blommaert. 'We kijken dus voordat we gaan zagen eerst naar sporen van het dier. Dan kijken wij bijvoorbeeld naar resten van prooidieren, resten van krabsporen of een holte waar een nestje zit.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De boommarter is een zoogdier uit de familie marterachtigen. Hij heeft het formaat van een huiskat, maar dan met veel kortere poten. De dieren leven in het bos en daarom houdt de boswachter rekening met het leefgebied van de boommarter tijdens de kap.

Zit er een boommarter dan worden voorzichtig takken weggehaald

Rond de schaapskooi van stichting Rhedense Schaapskudde wordt gestart met de bomenkap. Daarna wordt bekeken hoe de bomen aan de Eerbeekseweg erbij staan.

De zaag gaat in gevaarlijke bomen. Foto: Omroep Gelderland

Mochten er boommarters worden aangetroffen dan worden voorzichtig de takken weggehaald. 'Veiligheid staat op nummer één. Als er sprake is van een boommarter in een boom die onveilig is, gaat toch de kettingzaag erin. Maar als we te maken hebben met een twijfelgeval gaan we voorzichtiger te werk', zegt Blommaert.

De wildcamera in een omgevallen boom. Foto: Omroep Gelderland

In één van de omgevallen beuken vindt bosbeheerder Michiel Vreeswijk een wildcamera van de Zoogdiervereniging. Die stond gericht op het nest van een boommarter. 'Ik denk dat ie verhuisd is. Hij is met zijn knapzakje weggegaan. Dat was een goed plan', lacht hij.