Gewapende overval op New York Pizza, dader op de vlucht

Een filiaal van New York Pizza aan de Molenweg in Nijmegen is dinsdagavond overvallen. De dader kwam rond 21:30 uur met een pistool naar binnen en bedreigde het aanwezige personeel.

Bij de overval is zover bekend niemand gewond geraakt. Wel is er een geldbedrag buitgemaakt. De dader is te voet gevlucht.

Naast het personeel waren er ook klanten aanwezig in het restaurant. De politie is een onderzoek gestart en daarbij zijn klanten en personeelsleden verhoord.

Vaker raak

Het is vaker raak aan de Nijmeegse Molenweg. In 2018 waren er overvallen op een Chinees restaurant en de Kruidvat. In 2014 was het raak bij een bakkerij en in 2013 werd een slijter slachtoffer van overvallers.

Ook de Coop en een tankstation aan de Molenweg kregen eerder te maken met criminelen.