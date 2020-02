Tientallen meningen over toekomst accommodaties Gorssel

Een nieuwe school, renovatie van de sporthal of een compleet nieuw functioneel centrum. De accommodaties in Gorssel zijn oud, te groot en niet duurzaam en dus zijn er verschillende plannen bedacht. Dinsdagavond werden de plannen besproken met een deel van de inwoners. Gorssel is betrokken en wil maar één ding: een leefbaar dorp.

Een spervuur aan vragen, kritiek, opmerkingen. De één na de ander wil weten wat de mogelijkheden zijn en waarom de werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) drie varianten op tafel legt. In de aula in de Vullerschool zitten tientallen betrokken inwoners.

'We zullen uiteindelijk een ei moeten leggen en daar zal niet iedereen het mee eens zijn,' zegt Otto van Harmelen, voorzitter van de dorpsraad. 'Maar wat vanavond gebeurt is precies wat we willen. We willen dat mensen meedenken, tips geven, kritiek uiten. Uiteindelijk doen we het voor de inwoners.'

Wat zijn de opties?

De afgelopen maanden zijn 12 verschillende opties onderzocht. Daarbij is gekeken naar het aantal voorzieningen en activiteiten die georganiseerd worden, de bereikbaarheid, veiligheid en de kosten. In de eerste variant komt er op de plek van de huidige school een kleiner schoolgebouw, met een sportzaal en een activiteitenruimte.

't Trefpunt, de huidige sporthal, wordt dan gesloopt en maakt plaats voor woningbouw. 'Het grootste nadeel is dat ongeveer 1/3 van de activiteiten die nu in de sporthal plaatsvinden mee kunnen naar deze nieuwe zaal. Voor de andere activiteiten is dan geen plek,' legt procesbegeleider Igor Grevers aan de belangstellenden uit.

Alles onder één dak kan ook

Een andere optie is dat de school en de sporthal op de plek van 't Trefpunt komen. Op de plek van de huidige school komt dan woningbouw. De laatste optie omhelst een groots plan waarin school, sporthal, zwembad, voetbal en de tennisvereniging samenkomen in één complex. Maar die variant lijkt vanavond niet de meerderheid te krijgen.

'We hebben deze variant eerder ook op tafel gelegd en in het dorp is geen plek. We moeten dan naar de rand,' vertelt Van Harmelen. 'Maar het is wel een optie die kan en daarom leggen we hem voor.'

En nu?

Deze maand zijn er nog verschillende bijeenkomsten waar inwoners mee kunnen praten over het beleid. Daarna gaat de werkgroep GA! met de opmerkingen aan de slag. Het streven is dat er dit jaar een plan op het gemeentehuis van Lochem ligt en dat de raad een besluit kan nemen over wat het gaat worden.

