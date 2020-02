Deel dit artikel:











Man (22) neergestoken op straat, politie zoekt drie mannen Foto: beeld uit reconstructie Opsporing Verzocht

APELDOORN - Een man van 22 jaar is vorig jaar in Apeldoorn ontsnapt aan de dood, zo werd dinsdagavond gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De man werd in de nacht van vrijdag 19 op 20 juli neergestoken op de Rijnstraat. Het scheelde maar een paar centimeter of hij had het niet overleefd. Een man van 22 jaar is vorig jaar in Apeldoorn ontsnapt aan de dood, zo werd dinsdagavond gezegd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De man werd in de nacht van vrijdag 19 op 20 juli neergestoken op de Rijnstraat. Het scheelde maar een paar centimeter of hij had het niet overleefd.

Bekijk de video van Opsporing Verzocht. De tekst gaat daaronder verder. De man reed die nacht op de fiets naar huis. Hij kwam terug van zijn wekelijkse kaartavondje. Op de kruising van de Oude Beekbergerweg en de Rijnstraat trof hij ineens een groepje van drie mannen. Het slachtoffer werd aangesproken en er werd geld van hem geëist. De fietser probeerde weg te komen, maar werd in zijn vluchtpoging gestoken in de zij. Het mes raakte de maag, milt en darmen van het slachtoffer. Mes getrokken in Westenenkerpark Een dag later werd rond 23.00 uur in het Westenenkerpark in Apeldoorn een stel belaagd door drie mannen. Bij dit incident werden de slachtoffers bedreigd met een mes. Het gaat mogelijk om dezelfde daders. Er werd overigens niets buit gemaakt. De politie hoopt, door de aandacht in Opsporing Verzocht, dat de daders gepakt worden. Zie ook: Beroving eindigt in steekpartij in Apeldoorn, slachtoffer naar ziekenhuis 💬 WhatsApp ons!

