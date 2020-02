Puimveehouder Wijnand over ophokplicht: 'Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn'

Aanleiding voor de maatregel is een besmetting in Bretzfeld, enkele tientallen kilometers ten noorden van Stuttgart in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

'Je kunt je afvragen wat voor zin het heeft'

'Voorbarig', zo noemt Marjanne Borren van biologische pluimveehouderij De Lankerenhof in Voorthuizen de maatregel van het ministerie. 'Wij achten de dreiging niet dusdanig dat het gerechtvaardigd is een ophokplicht uit te vaardigen. De vorige keren trof de vogelgriep in Nederland enkel bedrijven waar de dieren alleen maar binnen zitten. Je kunt je dan afvragen wat voor zin het heeft', aldus Borren.

Ook ziet ze geen gevaar van trekvogels die de vogelgriep zouden kunnen verspreiden. 'Op dit moment trekken de vogels niet. Dat gebeurt in het najaar en straks in vanaf maart pas weer.'

Normaal gesproken scharrelen de kippen een deel van hun voedsel buiten bijeen. Daarom strooit ze nu extra voer in de stallen, zodat de kippen een beetje bezig blijven.

Het geeft geen enkele garantie

Wijnand van de Mheen heeft een puimveehouderij even verderop in Terschuur met zo'n 25.000 kippen. Hij is tevens voorzitter van de vereniging Biomeerwaarde Kip. Hij heeft wel begrip voor de ophokplicht. 'Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn', zegt hij.

De biologische pluimveehouder erkent dat een ophokplicht geen garantie is besmetting te voorkomen. 'Het verspreidt zich door de lucht, dus in de praktijk hebben kippen die binnen zitten bijna net zoveel kans besmet te worden als kippen die buiten lopen. Maar nogmaals; 'je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Laten we hopen dat het niet te lang gaat duren.'

Ook hij zal graan in de kippenschuur strooien zodat de dieren binnen op zoek kunnen naar voedsel, iets wat ze normaal gesproken buiten doen.

