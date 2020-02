Pechvogels Piet en Tonnie krijgen auto cadeau

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik zag vuur bij mijn voeten'

De oude auto van Piet en Tonnie vloog vorige week dinsdag in brand terwijl ze in de Kievitstraat in Tiel reden. 'In een keer zag ik vuur bij mijn voeten', vertelt Tonnie. 'Snel stond de hele boel in de fik. Het was gewoon niet meer te redden. Vreselijk was het.'

Het stel wist de auto gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te verlaten, maar het verlies van de auto weegt zwaar. Omdat Tonnie vanwege een slechte heup bijna niet kan lopen, waren ze aan huis gekluisterd. 'We misten hem wel", zegt Piet. 'Anders gingen we nog wel eens hier en daar boodschappen doen, maar dat kon nou ook niet. Dus zaten we de hele tijd thuis.'

Via een wederzijdse kennis, hoorde autohandelaar Recep Igci van hun situatie. 'Uit vertrouwelijke bron kwam ik te weten dat ze het echt moeilijk hebben', vertelt hij. 'Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen niet iets te doen voor deze mensen. Wie goed doet, goed ontmoet.'

Geen uitweg

Piet en Tonnie zijn maar wat blij met het grote gebaar. 'Als je door zoiets in de narigheid komt zie je eigenlijk even geen uitweg', zegt Tonnie. 'Kan er ooit nog een auto komen? Als je eerlijk bent, was het antwoord nee. En nu krijg je hem op deze manier.'

'Dit hadden we nooit verwacht", zegt Piet. 'Dat de medemensen het nog zo goed met ons voorheeft. Dat hadden we nooit verwacht. Daar zijn we echt wel heel dankbaar voor.'