Drie zussen zoeken wandelstok om as van hun vader uit te strooien

Drie zussen gaan in maart naar Limburg om de as van hun vader uit te strooien. Daarvoor zijn ze op zoek naar een speciale wandelstok, zo blijkt uit een bijzondere oproep van Petra de Kleijn uit Wijchen in de rubriek Gelderland helpt.

Petra vertelt in de uitzending dat haar vader in augustus vorig jaar is overleden: 'Mijn vader was een wandelaar in hart en nieren. Hij liep vooral lange afstanden. We zeggen wel eens tegen elkaar: 'Hij kan wel drie keer de wereld rond gewandeld hebben'.'

Haar vader liep onder andere de Apeldoornse, Nijmeegse en ook de Limburgse Vierdaagse. Deze laatste had een speciale plek bij hem. Petra: 'Hij zei altijd: 'Dat voelt gewoon als een vakantie'. Hij vond de omgeving en de natuur daar zo mooi.'

Al wandelend de as verstrooien

Met zijn woorden in hun gedachten hebben de drie zussen besloten om zijn as in Limburg uit te strooien en daarvoor zijn ze op zoek naar een speciale wandelstok van het merk Tolad. 'In deze wandelstok zit een kokertje dat je met as kunt vullen. Er zit een mechanisme in de stok dat ervoor zorgt dat als je iedere keer de stok op de grond zet er een klein beetje as op de grond komt en zo kun je al wandelend de as verstrooien', aldus Petra.

Afscheid nemen

De drie zussen gaan in maart naar Limburg, zodat ze op de dag dat hun vader jarig zou zijn, 17 maart, zijn as kunnen uit strooien. Al wandelend willen ze afscheid nemen van hun geliefde vader, die hen de liefde voor het wandelen heeft meegegeven. 'We zijn misschien nog niet zo fanatiek als hij, maar we houden ook van wandelen.'

Luister naar de oproep van Petra de Kleijn in Gelderland helpt:

In de rubriek Gelderland helpt op Radio Gelderland deed Petra dan ook een oproep voor deze speciale wandelstok: 'De stok is vrij prijzig en we hopen dat er mensen zijn die wellicht nog een wandelstok in hun bezit hebben die wij kunnen overnemen?'

Kunt u Petra en haar zussen helpen? Reageren kan via Gelderland helpt.





