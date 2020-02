Nieuwe wethouder Culemborg: partijlidmaatschap niet nodig

De gemeenteraad van Culemborg is na het vertrek van CDA-wethouder Buwalda, vorige maand, op zoek naar een nieuw collegelid. De nieuwe wethouder hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. Dat staat in de omschrijving van de vacature, die dinsdag is geplaatst op de site van de gemeente Culemborg.

De nieuwe wethouder moet wel alle ins en outs van het zogenoemde sociale domein kennen en dus veel afweten van wat er zich op onder het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg afspeelt.

Hij of zij moet daarnaast Culemborg 'met gezag en en kennis vertegenwoordigen in de regio en daarbuiten'. Ook moet het nieuwe lid van het college van burgemeester en wethouders het raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad' en de samenwerking met zeven fracties onderschrijven.

De ideale kandidaat is 'een verbinder met bestuurskracht en politieke sensitiviteit', zo staat in de vacatureomschrijving. Hij of zij moet resultaatgericht zijn en kan vooral ook 'out of the box denken'. Maar ook het vermogen om goed te kunnen communiceren met inwoners en partners in de stad is een pré.

De gemeenteraad wil de nieuwe wethouder 26 maart benoemen.