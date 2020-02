In welk kamp heeft mijn opa gezeten? Nieuwe site geeft antwoord

Nabestaanden en onderzoekers die willen achterhalen wat er precies is gebeurd met mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of in kampen hebben gezeten, kunnen voortaan terecht op een nieuwe website. Het project oorlogslevens.nl is opgezet door het Netwerk Oorlogsbronnen.

De site wil een zoekdienst zijn naar de levensloop van oorlogsslachtoffers. In Nederland bestaan ruim 400 instellingen met oorlogsinformatie en ook in het buitenland is via talloze sites en archieven enorm veel te vinden. Allerlei organisaties met informatie op gebied van transporten, kampgevangenen, slachtoffers van bombardementen zijn via oorlogslevens.nl aan elkaar gekoppeld. Tot nu toe zijn de levens van 300.000 mensen in de oorlog gereconstrueerd.

De website moet een logisch startpunt worden voor iedereen die zoekt naar personen in de Tweede Wereldoorlog. De meeste vragen die mensen hebben zijn 'in welk kamp heeft mijn opa gezeten?' of 'bij welk bombardement is mijn nicht omgekomen?'. Voor veel zoekenden was het lang onduidelijk waar ze met hun vragen terecht konden.

Persoonlijke tijdlijn voor ieder slachtoffer

Uit archiefstukken, administratie van kampen en databases van eerder archiefonderzoek zijn namenlijsten gemaakt. Afwijkende spellingsvormen van namen zijn weggefilterd en diverse bronnen zijn daarna gecombineerd.

Op oorlogslevens.nl is voor iedereen een persoonlijke tijdlijn gemaakt. Daaruit kunnen mensen opmaken waar hun familielid is geweest voordat hij of zij in een Duits concentratiekamp terechtkwam. De website wil van iedereen die bij de oorlog betrokken is geweest informatie bundelen. Joodse mensen, kampslachtoffers, bombardementslachtoffers, verzetsmensen en ook personen die in Indië in Japanse kampen hebben gezeten.

Arnhemmer Botterman van Putten naar Neuengamme naar rampschip

Op de website is bijvoorbeeld de tragische levensloop van Hendrikus Franciscus Botterman te vinden. Hij wordt na Operatie Market Garden geëvacueerd vanuit Arnhem naar Putten en daar opgepakt tijdens de razzia in oktober 1944. Na een kort verblijf in Kamp Amersfoort wordt Botterman getransporteerd naar concentratiekamp Neuengamme en hij komt uiteindelijk - samen met duizenden medegevangenen - op 3 mei 1945 om als het schip de Cap Arcona wordt beschoten door de Royal Air Force en zinkt voor de Noord-Duitse kust.

Omroep Gelderland sprak met de in 2019 overleden Wim Alosery die de ramp met het schip als één van de weinigen overleefde.

Oorlogslevens.nl is permanent in ontwikkeling. Er wordt continu gewerkt aan verbeterde vindbaarheid van informatie over personen. Tijdlijnen worden verder verdiept door nieuw beschikbare bronnen toe te voegen. Dat gebeurt onder meer door het actief ontsluiten van collecties en archieven met vrijwilligers, waarbij informatie wordt overgetypt en zo digitaal doorzoekbaar wordt gemaakt.