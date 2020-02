'Omwonenden studentenhuizen maken gemeente Nijmegen het werk onmogelijk'

Wethouder Tiemens van Nijmegen is niet te spreken over alle handhavingsverzoeken die platform Kamerbreed dit jaar wil indienen bij de gemeente. De omwonenden van studentenhuizen en andere kamerverhuurpanden doen dat, omdat ze vinden dat de gemeente te weinig doet aan de aanpak van illegaal verhuurde panden. Maar daarmee strooien ze zand in de raderen van het werk van de gemeente, zo vindt de wethouder. En het gaat juist de goede kant op met de strijd tegen illegale kamerverhuur en het bestrijden van overlast, zo schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat met name om panden in het centrum van Nijmegen. Sinds 2018 voert Nijmegen een strenger beleid om overlast voor de buurt te voorkomen en om te voorkomen dat panden die geschikt zijn voor starters in handen vallen van huisjesmelkers.

Niet snel genoeg

Maar omwonenden van de panden verenigd in platform Kamerbreed, gaat het allemaal niet snel genoeg. Volgens hen zijn er anderhalf jaar na de aankondiging van het nieuwe beleid nog steeds honderden panden die niet aangepakt zijn.

Daarom begonnen zij in december met het aanbieden van honderd handhavingsverzoeken en eind 2020 willen zij er 2020 hebben aangeboden. Want zo veel illegale panden zijn er volgens hen nog steeds.

Niet over te spreken

Wethouder Tiemens is daarover niet te spreken. Want alleen al deze eerste verzoeken hebben de handhavende instantie Omgevingsdienst Regio Nijmegen zo'n 36.000 euro gekost, terwijl het totaal gereserveerde budget voor dit jaar hiervoor 320.000 euro is. 'En tel daarbij nog maar een zelfde bedrag bij op voor het werk dat onze juristen doen om al deze verzoeken af te handelen', zo zegt de wethouder.

Rechter

Volgens Ralf Nieuwenhuizen van Kamerbreed had het allemaal niet zo ver hoeven komen als de wethouder het platform van de bewoners meteen serieus had genomen. 'Zij noemde ons een ongestructureerde, activistische partij die de bewoners niet vertegenwoordigde. Maar de rechter gaf haar eind 2019 ongelijk en sindsdien moet ze wel met ons om tafel.'

23 zoekgeraakte handhavingsverzoeken

Dat die gesprekken niet echt soepel verlopen blijkt alleen al uit het feit dat er nu weer onenigheid is over 23 zoekgeraakte handhavingsverzoeken. Kamerbreed bood er naar eigen zeggen in december honderd aan, maar de gemeente zegt er maar 77 te hebben ontvangen. 'Waarvan één nog ging over een dubbel adres', zo vult de wethouder aan.

Wethouder Harriët Tiemens: 'Van de 76 verzoeken die overblijven, zijn er slechts 15 in het gebied waar we van de gemeenteraad prioriteit moeten geven omdat daar de overlast het grootst is. En 6 daarvan hadden we zelf al in het vizier. Waar zijn we dan helemaal mee bezig?'

De wethouder vraagt zich ook af hoe de leden van Kamerbreed de adressen verzamelen waar volgens hen gehandhaafd moet worden. 'Ik benadruk dat bewoners voor niemand anders de deur hoeven open te doen dan voor de Omgevingsdienst.' Daarmee doelt ze erop dat omwonenden zelf op onderzoek zouden uitgaan. Tiemens: 'Mij is dat te vaak ter ore gekomen.'

'Ze is gewoon gek!'

Ralf Nieuwenhuijsen noemt die suggestie volstrekte onzin. 'Ze is gewoon gek! Schrijf dat maar op.' Over de werkwijze van Kamerbreed vervolgt hij. 'Wij hanteren gewoon de gegevens die ons door de omgevingsdienst zijn verstrekt. Dat is een lijst waarin vergunningverleningen, weigeringen en ingetrokken aanvragen staan. Vervolgens hebben we via de site van de dienst gezien welke panden nog geen vergunning hebben.'

Nieuwenhuijsen denkt dat Nijmegen nog wel twintig jaar bezig is met het huidige beleid voordat alle panden zijn gecontroleerd. Wethouder Tiemens denkt van niet. 'Misschien duurt het vier jaar, maar dat geeft niet. De overlast voor omwonenden pakken we ondertussen ook aan.'

