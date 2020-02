Dit zijn de tien grootste stikstofuitstoters van onze provincie

Het gaat veel over de boeren, maar wat stoot de industrie eigenlijk uit? Omroep Gelderland zocht het uit en zette de tien Gelderse bedrijven die volgens het RIVM in 2017 het meeste uitstoten op een rij:

1. Parenco - Renkum

2. ARN BV - Weurt

3. AVR Afvalverwerking - Duiven

4. Packaging De Hoop BV - Eerbeek

5. Friesland Campina - Borculo

6. Aviko BV - Steenderen

7. Steenfabriek De Rijswaard BV - Aalst

8. Sonac - Vuren

9. Wienerberger Steenfabriek - Heteren

10. Waalsteenfabriek De Bylandt BV - Tolkamer

Bron: RIVM

Parenco in Renkum is de grootste industriële uitstoter van Gelderland. In een schriftelijke reactie laat het bedrijf - dat in 2017 155.717 kilo stikstof uitstootte - weten dat het bekend is dat het 'een van de grootste industriële bedrijven in Gelderland is'. 'Voor ons proces van het drogen van papier is veel stoom nodig, die stoom wekken wij zelf op.'

Parenco zegt dat er hard gewerkt wordt om de emissiewaarden terug te dringen. Op termijn zou ultradiepe geothermie dé oplossing zijn om van stikstof af te komen.

Afvalverwerkers

Op plek 2 en 3 staan twee afvalverwerkers: ARN in Weurt en de AVR in Duiven. Hier zijn ze niet verrast dat ze hoog staan. In Weurt - bij de ARN - wordt live gemeten hoeveel stikstof er door de schoorsteen komt. 'Wij verwerken afval en doen dat op een hoge temperatuur', vertelt Harrie Arends, directiesecretaris bij ARN. En dan komt er stikstof vrij. 'Je kan de temperatuur omlaag doen, maar dat heeft hele andere milieueffecten. Het is balanceren.'

Maar ook Arends maakt zich zorgen om de natuur. 'Ik ben onder de indruk van de verandering van de vegetatie die je kan waarnemen.' Maar reduceren, dat is lastig zegt het bedrijf. 'Wij stoten niet meer dan dat we mogen uitstoten. Daar zijn we heel scherp op. We zouden een klein stapje verder kunnen gaan, maar dan wordt de uitstoot van andere stoffen groter.'

Provincie controleerde amper

Voor stikstof is de natuurvergunning cruciaal. In die vergunning staat hoeveel stikstof een bedrijf mag uitstoten. De provincie controleerde op die specifieke vergunning bij de top-10 in totaal één keer in de afgelopen twee jaar.

Bij negen bedrijven werd dat niet gedaan. 'Dat is goed uit te leggen', zegt gedeputeerde Peter Drenth. 'We zoomen nu in heel Nederland in op de natuurwetvergunningen, dat was twee jaar geleden totaal geen item. Ook omdat we dachten dat we het goed geregeld hadden. Er was geen reden om daar extra op te gaan zitten. Veiligheid, gezondheid en milieu voerden de boventoon.'

Geen prioriteit

Oftewel: de natuurwetvergunningen hadden geen prioriteit. 'Nergens niet in Nederland, al heel lang niet. Deze vraag is nu logisch, maar twee jaar geleden was deze vraag bij niemand opgekomen', zegt Drenth,

Overigens staan er in de RIVM-lijst van de industrie maar zo'n 80 bedrijven. Volgens een woordvoerder zijn deze bedrijven goed voor dik ruim 85 procent van de uitstoot in de provincie. Van de overige bedrijven wordt berekend hoeveel stikstof zij uitstoten. Dat gaat onder meer aan de hand van een energie-rekening.

Heeft u een vraag over stikstof? Mail naar stikstof@gld.nl en wij proberen een antwoord te krijgen.