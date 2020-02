Vitesse-coach Sturing 'hoopt dat de boel op scherp staat'

Het bereiken van een finale, en dan eigenlijk ook winnen, is voor Vitesse ieder seizoen een thema. In 2017 lukte dat. De eerste prijs in de clubhistorie die zorgde voor prachtige leermomenten in de Europa League. Daarnaast zorgde 'De Dennenappel' voor een enorme financiële impuls. 'Iedereen wil de beker winnen, natuurlijk', zegt trainer Sturing. 'Dit is een grote wedstrijd. Mooi voor de spelers om te kunnen spelen.'

18.000 fans

Ajax uitschakelen is uiteraard een hels karwei voor Vitesse, maar in de beker weet je het nooit. Bovendien is het financieel ook een interessante wedstrijd. 'Omdat we Heracles hebben uitgeschakeld spelen we nu voor 18 duizend mensen. Geweldig dat er zo veel komen kijken. En vanuit daar wil je verder. De finale halen en dan die winnen. Dan is het helemaal goed', droomt Sturing over een nieuw sportief hoogtepunt.

Sturing is echter realist genoeg om te beseffen dat het loodzwaar wordt. 'Ajax is de beste ploeg van Nederland, vind ik. Natuurlijk zijn ze favoriet. Maar kansloos zijn we niet. Waar we ze pijn kunnen doen? Ik denk in de omschakeling bij balverlies. Zij spelen doorgaans met veel mensen voor de bal. Aan de bal vind vind ik ze heel vast.'

Reactie

Vitesse stelde teleur tegen ADO Den Haag (0-0) en FC Groningen (1-0). Dat zou ook een voordeel kunnen zijn. 'Ik had liever gezien dat we goed hadden gespeeld hoor. Maar het zou kunnen dat alles op scherp staat. Dit is een grote wedstrijd, het zou dus kunnen. Ik hoop op een reactie van de spelers.'

