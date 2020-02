Meer ramkraken en overvallen op juweliers, maar 'kans op buit is heel klein'

De reeks begon in oktober, toen inbrekers hun slag sloegen bij een juwelier in Duiven. Eind december richtte een ramkraak een ravage aan bij een juwelier in Velp en een week later werd de eigenaresse van een zaak in Arnhem vastgebonden met tiewraps bij een overval.

Begin deze maand raakte een medewerker van een juwelier in Apeldoorn gewond bij een overval. En in de nacht van maandag op dinsdag was er weer een ramkraak in Harderwijk.

Brancheorganisatie Federatie Goud en Zilver (FGZ) spreekt van een plotselinge opleving, nadat het aantal overvallen en ramkraken de afgelopen jaren juist was teruggebracht. 'Tien jaar geleden hadden we er heel veel last van, maar door een gezamenlijk inspanning hebben we het criminelen zo moeilijk mogelijk kunnen maken', zegt directeur Patrick Thio.

'Pakkans aanzienlijk, kans op buit heel klein'

De organisatie maakt onderscheid tussen een ramkraak zoals in Harderwijk en Velp of bijvoorbeeld een overval op klaarlichte dag in Apeldoorn, Arnhem en Duiven. Maar in beide gevallen lijkt er volgens Thio sprake van een toename. 'Ik heb de indruk dat het komt doordat banken het criminelen steeds moeilijker maken om bijvoorbeeld een plofkraak te plegen. Dus gaan ze op zoek naar andere manieren en slachtoffers.'

Volgens landelijke cijfers van het Verbond van Verzekeraars kregen vorig jaar in totaal 21 juweliers te maken met een overval of ramkraak, tegenover 14 in 2017 en 2018. In 'piekjaar' 2011 waren dat er nog 89.

Dat criminelen het nu weer vaker proberen bij juweliers, noemt Thio 'heel dom'. 'De pakkans is aanzienlijk en de kans op buit is heel klein. Meestal gaan daders met heel weinig weg. Des te schandaliger is het dat er zo veel geweld wordt gebruikt, soms zelfs explosieven. Dat is niet alleen een risico voor de dader zelf, maar ook voor andere mensen in de omgeving.'

Traumatiserend

Bij de laatste ramkraak in Harderwijk werden de daders waarschijnlijk gestoord en vluchtten ze inderdaad zonder buit. In Arnhem nam iemand vooral waardeloze demomodellen mee en in Apeldoorn werd de dader al snel overmeesterd. Maar in Duiven en Velp gingen de daders er wel met een buit vandoor.

In Apeldoorn werd de overvaller overmeesterd. Foto: Luciano de Graaf

Bij een overval of ramkraak wordt volgens Thio vaak veel schade aangericht. 'Ook geestelijk. Zeker een overval met geweld kan heel traumatiserend zijn. Maar ook een ramkraak die 's nachts gebeurt en waar je zelf niet bij bent richt veel schade aan bij mijn collega's in de branche. Het vergalt het plezier in je werk enorm. En het idee dat iemand in je pand is geweest blijft heel naar, ook al is er weinig meegenomen. Je winkel is toch een beetje je huiskamer.'

Juweliers kunnen volgens de FGZ-directeur niet meer doen dan het criminelen zo moeilijk mogelijk maken. 'Het leidt vaak tot niets, dus ze denken wel twee keer na voor ze het proberen. Maar als ze toch zo dom zijn, is het moeilijk om het te voorkomen.'