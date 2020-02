Annelies weet het zeker: 'Nijmegen is de oudste stad, niet Heerlen'

Al jaren roept Annelies dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is, tegen iedereen waarvan ze vindt dat hij of zij het moet horen. 'Ik was eens bij een bijeenkomst met allemaal burgemeesters. Daar verkondigde Gerd Leers, toen burgemeester van Maastricht, dat zijn stad de oudste is. Toen heb ik hem toch even duidelijk alle feiten verteld en gezegd dat Nijmegen de oudste is.'

'Geen enkele andere stad kreeg stadsrechten tijdens de Romeinse tijd', verklaart ze. 'Nijmegen had toen ook de grootste militaire bezetting. En bovendien is dit de grootste vindplaats uit de Romeinse tijd.'

'Dit is pure citymarketing!'

In Heerlen wordt momenteel onderzoek gedaan naar een voormalig Romeins badhuis in de stad. Dat moet meer informatie opleveren over de exacte leeftijd. 'Zo'n badhuis zouden wij in Nijmegen ook wel willen hebben. Maar één zo'n badhuis maakt nog geen Romeinse stad.'

Kraamt Heerlen dan zomaar wat onzin uit? Dat denkt Annelies nu ook weer niet. 'Ik denk dat de archeologen dat niet zo hebben gezegd. Die zijn wat voorzichtiger. Dit is pure citymarketing!', lacht ze.

Annelies, die als archeoloog werkt voor Museum Het Valkhof, vindt dat Nijmegen ook wel wat meer aan citymarketing mag doen, wat de Romeinse tijd betreft. 'Ik denk dat Nijmegen te weinig op de kaart wordt gezet. We zouden bijvoorbeeld één van de Romeinse gebouwen kunnen reconstrueren. Een van de oudste is die op het Kops Plateau in het oosten van de stad. We weten goed hoe die eruit heeft gezien. Als je het nabouwt zou dat een mooie toeristische trekpleister zijn.'

