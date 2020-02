Ondanks schietincident geen extra maatregelen op probleemcamping

Van Kooten is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Maasdriel. Ook de camping valt daaronder. Toch is het schietincident geen aanleiding voor de burgemeester om nieuwe maatregelen te treffen. 'Er is al beveiliging. Die loopt ook in de avonduren rond', reageert hij aan de telefoon. 'Ik kan er moeilijk naast gaan staan.'

'De camping is zo goed als leeg'

Incidenten zoals die van maandagmiddag wil de burgemeester in de toekomst voorkomen. Daarom moet de camping helemaal leeg. In de zomer begon de nieuwe eigenaar, EuroParcs, met het ruimen van chalets. Het familiebedrijf gaat op de grond aan de Maas een luxe resort bouwen. Volgens Van Kooten is het een kwestie van tijd voor de problemen zijn opgelost. 'De camping is zo goed als leeg. Nog even en dan is het een mooi luxeresort.'

Maar het leeghalen gaat niet zonder slag of stoot. Het is al maanden onrustig op camping Maaszicht. Iedereen moest de camping verlaten, zodat er een frisse start gemaakt kan worden. Meerdere chalets gingen in vlammen op.

Werkzaamheden begonnen

Er woont nu nog een aantal mensen op de camping. Op basis van hun contract mogen ze tot 31 december blijven. Het gaat om een aantal recreanten en een groep bewoners die nergens anders heen kunnen. Ondertussen is EuroParcs begonnen met de eerste werkzaamheden.