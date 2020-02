Extra hekken bij Zutphense gevangenis na mislukte ontsnappingspoging Omar L.

Nog altijd is aan een van de metalen hekken bij de toegang tot de penitentiaire inrichting in Zutphen iets van de schade te zien die een kleine maand geleden is toegebracht: het gaat om kleine gleufjes in het ijzerwerk.

Op 19 januari drongen vier mannen de gevangenis binnen, nadat ze met een middel de rode toegangspoort hadden geblokkeerd. Met behulp van een slijptol hoopten ze vervolgens hun handlanger Omar L. te bevrijden, zo bevestigde diens advocaat naderhand. Deze Amsterdamse gedetineerde zit een levenslange straf uit en is inmiddels overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Schuine afrastering

De ontsnappingspoging mislukte. Achteraf bezien is dat niet geheel onlogisch, zo laat directeur Danny Vette zien bij een bezoek van Omroep Gelderland aan de PI Achterhoek. In totaal versperden drie manshoge hekken de weg naar de luchtplaats, daar waar de te bevrijden gedetineerde stond te luchten. Een daarvan is meters hoog en voorzien van een schuine afrastering. Vette: 'Deze mannen zijn niet ver gekomen, en dat stelt ons gerust.'

Hindernissen

Toch laat deze ontsnappingspoging wel zien dat er altijd wegen gezocht worden om gedetineerden te bevrijden. Vette: ‘Doel is daarom met nieuwe investeringen nog meer moderne- en grotere hindernissen op te werpen voor personen die het terrein willen opkomen.’

Naast het materieel kijkt de gevangenisleiding ook naar de praktijk van alledag. Vette noemt een van de aandachtspunten de procedures rondom het luchten van gedetineerden. 'Hoe laat gaan ze luchten, in welke samenstelling en hoe vaak?' De gevangenisdirecteur beaamt dat het opvallend is dat de te bevrijden gedetineerde mogelijk wist op welke van de drie luchtplaatsen hij 'geprogrammeerd' stond. 'Het is een van de vele kwesties die op dit moment worden bekeken.'

Aandacht

Vette noemt de ontsnappingspoging een fenomeen van deze tijd. ‘We krijgen te maken met gedetineerden die over veel geld beschikken en een hoge organisatiegraad kennen. Daarnaast zoeken ze op inventieve manieren naar mogelijkheden te ontsnappen, zo merken we. We waren al aan het onderzoeken hoe we met die problematiek om moesten gaan, deze bevrijdingspoging heeft dat nog eens onder de aandacht gebracht.'

Zo bestaat de mogelijkheid dat de te bevrijden gedetineerde een telefoon tot zijn beschikking had die hij via een drone-dropping in zijn bezit had gekregen. Dat is althans het verhaal dat door enkele media naar buiten gebracht is.

Vette wil niet ingaan op die geruchten. Hij stelt wel dat er grenzen zijn aan datgene wat in Zutphen aangepast kan worden. 'Als je het gaat hebben over bepaalde maatregelen om bijvoorbeeld drones tegen te gaan, moet je hier misschien wel zoveel verbouwen dat je beter een hele nieuwe gevangenis kunt gaan neer zetten. Dat is voor nu een brug te ver.'

Paraatheid

De directeur in Zutphen kijkt een maand na dato terug op een veelbewogen maar ook leerzame dag. Het gevangenispersoneel was in staat van opperste paraatheid en heeft het er in zijn ogen goed van af gebracht. Voor andere gedetineerden moet de ontsnappingspoging bepaald geen pretje zijn geweest. Het incident leidde ertoe dat alle gedetineerden twee dagen achter slot en grendel zijn gebleven.

Het hek was aanvankelijk kapot, maar deed het na reparatie aan het einde van de dag weer. Vette: ‘Achteraf weten we dat de bewakers niet bedreigd zijn. Dat is fijn. Personeel heeft wel traumahulp gekregen. Op een dag als deze zijn medewerkers volledig gericht op het oplossen van alle problemen. Het is goed als ze daar achteraf nog eens op kunnen terugblikken met een professionele kracht.'