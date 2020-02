Deel je verhaal tijdens een WO2-café bij jou in de buurt

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. In heel Gelderland wordt dit lustrum gevierd. Zo organiseren Omroep Gelderland, Rijnbrink en Erfgoed Gelderland in Gelderse bibliotheken WO2-cafés: dé plek waar alle Gelderlanders hun verhalen en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog kunnen delen.

Heb je een mooi oorlogs- of bevrijdingsverhaal dat je wilt delen? Of heb je bijzondere foto’s, documenten of voorwerpen over de Tweede Wereldoorlog? Kom dan naar het WO2-café in jouw bibliotheek.

Historici en oorlogskenners aanwezig

Onder het genot van een broodje en koffie of thee kun je jouw verhaal delen met ons en elkaar. Op iedere locatie zijn historici en oorlogskenners aanwezig. Zij beoordelen de verhalen en objecten en geven informatie als je vragen hebt.

De mooiste verhalen worden door Omroep Gelderland tijdens de WO2-cafés opgenomen en zijn terug te zien via de verschillende kanalen van de omroep. Daarnaast worden de verhalen gepubliceerd op de website mijnGelderland.nl van Erfgoed Gelderland.

Van 5 maart tot en met 15 april wordt het WO2-café iedere week op een andere locatie in Gelderland georganiseerd. Wil je weten wanneer het café bij de bibliotheek bij jou in de buurt is? Kijk dan op www.gelderlandherdenkt.nl/wo2-cafes en kom langs tussen 12.00 en 14.00 uur.

75 jaar vrijheid, 'In het spoor van de bevrijders'

Naast het WO2-café treedt Omroep Gelderland vanaf 30 maart drie weken lang in het spoor van de bevrijders.

Omroep Gelderland reist door de provincie en gaat terug naar de dag van de bevrijding, met de mensen die er zelf bij waren, portretten van onze bevrijders en met muziek die je meeneemt naar toen. 75 jaar vrijheid: In het spoor van de bevrijders is vanaf 30 maart om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.