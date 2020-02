Rammen op een gitaar als fitness voor je brein

'Ik wist zelfs niet dat ik nog zo'n brein had', lacht Bennie Migchelbrink (71) uit Doetinchem. Samen met nog vijf Achterhoekers leert hij gitaar spelen van Gerard de Jong. En dat gaat niet altijd over rozen. De 'bovenkamer' moet volgens Migchelbrink flink aan de slag. 'Je wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en te doen. Dat is best een uitdaging.'

Steeds meer schik

Migchelbrink drumt al zijn hele leven, onder meer in de band De Pensionado's waar ook Bennie Jolink in speelde. Maar de gitaar lonkte ook. 'Gitaarles nemen kwam er telkens niet van, maar toen zag ik dit voorbijkomen. Ik dacht: weet je wat, ik meld me aan.'

Naarmate de lessen vorderen krijgt hij er steeds meer schik in. Zoveel zelfs dat zijn hele groep er na tien lessen nu nogmaals tien weken bij aanknoopte.

Naast dat de 71-jarige het leuk vindt om muziek te maken, speelt de ontspannen sfeer bij de les een grote rol. 'Je hebt hier een stel gezellige mensen bij je en een gezellige leraar. Je hoeft hier niet met stress naar toe te gaan en met het gevoel van: ik had dit of dat moeten doen.'

Wel frustreert het hem soms als het even niet lukt. 'Maar het is gewoon een kwestie van oefenen en blijven doen.'

Fitness voor je brein

Merel Bakhuizen uit Vierakker is het brein achter de muzieklessen. Ze wil zoveel mogelijk volwassenen motiveren om met een muziekinstrument te beginnen. Niet met als doel om de nieuwe Jimi Hendrix te worden, nee, de lessen zijn bedoeld als fitness voor het brein. Volgens Bakhuizen is het leren spelen van een nieuw instrument namelijk goed voor onze hersenen.

'Er is veel aandacht voor het in beweging houden van je spieren, maar waarom doen we dit niet ook met het orgaan dat al onze bewegingen en gedachtes mogelijk maakt? Door het leren spelen van een instrument worden onze hersenen intensief gestimuleerd en daarom is het een geweldige training voor je brein', legt Bakhuizen uit.

Naast gitaarlessen biedt de stichting ook pianolessen aan. Momenteel zijn er zo'n zeventig Achterhoekers bezig om een instrument te leren bespelen. Omdat de stichting in Doetinchem dusdanig veel aanmeldingen ontving, starten er deze maand ook groepen in Zutphen.

Optreden in de Ziggo Dome?

Ter afsluiting van de gitaarcursus heeft de gitaardocent al iets in gedachten voor zijn leerlingen. 'Het zou mooi zijn als we aan het eind gewoon een optreden kunnen geven. De Ziggo Dome in Amsterdam is een van de opties. Maar de O2 Arena in Londen zou ook een optie kunnen zijn', lacht de Jong. 'We kunnen ook iets kleiner beginnen?', oppert Migchelbrink. 'Het zal waarschijnlijk wel een buurtcentrum in de buurt worden.'