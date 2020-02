Het gaat donderdag sneeuwen, maar laat de slee maar in de schuur

Koning Winter laat het tot nu toe afweten, maar daar lijkt verandering in te komen. Als we Weerplaza mogen geloven, gaat het donderdag in delen van Gelderland sneeuwen.

Vooral in de hogere gebieden, zoals de Veluwe, kan het even wit worden. Maar tot echte sneeuwpret zat het niet leiden, want volgens Weerplaza wordt het vooral een natte dag. De slee kan dan ook in de schuur blijven.

Vanaf vrijdag loopt de temperatuur steeds verder op en in het weekend kan het zelfs een graad of 14 worden in Gelderland. Daarbij is het wel bewolkt en regenachtig.