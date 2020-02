Wel hardrijders, maar geen flitspalen op deze drukke plek

Ze komen er niet: flitspalen langs de Prins Mauritssingel in Nijmegen-Noord. 'Helaas', voegt het college van burgemeester en wethouders daar nog aan toe. Omwonenden willen structurele handhaving van de maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Er wordt door veel automobilisten te hard gereden op de weg tussen Arnhem en Nijmegen.

De getergde omwonenden zijn de overlast zo zat, dat ze eind vorig jaar in opstand kwamen en zelf maar een nepflitspaal langs de weg plaatsten om hun eisen kracht bij te zetten.

100 kilometer per uur

Er wordt loeihard gereden, vinden ze. Snelheden tot over de 100 kilometer per uur zijn volgens de bewoners geen uitzondering en bijna niemand rijdt 50. Eigenlijk is het alleen tussen 2.00 en 4.00 uur ’s nachts een beetje rustig, ervaart de buurt.

De gemeente erkent dat er veelvuldig te hard gereden wordt. De meerdere rijstroken nodigen daar ook toe uit, stelt het college. Maar het mag natuurlijk niet. Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid op de Prins Mauritssingel tussen de 60 en 65 kilometer per uur ligt.

Maar flitspalen, die gaan er niet komen. De gemeente gaat er ook niet over. De politie bepaalt waar en hoe vaak ze controleren op snelheid en het Openbaar Ministerie gaat over de plaatsing van flitspalen. Eerder bleek uit onderzoek al dat zowel op basis van het aantal ongevallen in relatie tot de gereden snelheid, de Prins Mauritssingel volgens de geldende regels niet in aanmerking komt voor het plaatsen van flitspalen.

Overlast, maar geen maatregelen

Ook maatregelen tegen geluidsoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit, zoals de omwonenden van de drukke verkeersader willen, gaat de gemeente niet uitvoeren. De buurt mag dan zeggen overlast te ervaren, volgens het stadsbestuur worden geen normen overschreden en is ingrijpen dus niet nodig.

Volgens de klagende Nijmegenaren is er door de grote hoeveelheid en toenemende verkeer, de hoge snelheden, steeds meer lawaai en meer en meer uitstoot geen sprake meer van een gezonde leefsituatie. Volgens hen fungeren woningen nu als bewoonde geluidswal en is het is voor de bewoners onmogelijk om ’s nachts met een raam open te slapen. Even luchten is er niet bij of de vensterbanken liggen vol stof.