Radiopiraat 'De Mosterdboer' plaatste zender tot tweemaal toe met kraan in kerktoren

De Mosterdboer werd maandagmiddag ontmanteld door Agentschap Telecom, dat bij de actie werd ondersteund door de politie. 'Wij worden behandeld als criminelen, terwijl wij alleen goede Nederlandse muziek naar het volk willen krijgen', reageert de initiatiefnemer van de zender.

Boete

Hij wil anoniem blijven, omdat dat volgens hem een goed gebruik is onder radiopiraten en hem naar eigen zeggen een boete tot 20.000 euro boven het hoofd kan hangen. Zijn naam is bekend bij de redactie. Het agentschap liet maandag al weten niet als doel te hebben 'om piraten te pakken, maar om de ether schoon te houden. Daarmee is voor ons de kous af.'

De zendapparatuur werd volgens de radiopiraat voor het eerst in februari 2019 in het topje van de toren van de Martinikerk in Doesburg geplaatst. Dat gebeurde 's nachts rond een uur of 3, zonder dat iemand iets in de gaten had.

De kraan stond op de parkeerplaats voor de toren. 'We zijn omhoog gehesen tot zo'n zestig meter. Daar zijn we de deur ingegaan en zijn we nog 40 tot 50 meter verder geklommen met de zender en computer op de rug.'

'De mensen vinden het prachtig'

Nadat de apparatuur afgelopen september in alle stilte door het agentschap werd verwijderd, werd de list vorige maand herhaald. 'Hoogte is alles bij zenden', zegt de radiopiraat.

De mast zat op zo'n honderd meter hoogte, net iets onder de top van de kerktoren. 'Daar was toevallig nog een stopcontact vrij, dus daar hebben we de zender in geprikt. Misschien ga ik binnenkort nog even met een envelopje langs de kerk voor het aftappen van de stroom.'

De zender reikte volgens hem van Limburg tot aan Hoogeveen. 'Waarom ben ik een etherpiraat? Het is er van kleins af aan in gegroeid. We willen het Nederlandse lied door de ether blijven slingeren. En de mensen vinden het prachtig, daarom hebben we ook zo veel luisteraars.'

Nieuw slot

De toren waar de apparatuur is aangetroffen, is eigendom van de gemeente. Die laat dinsdag in een reactie weten 'te betreuren dat iemand zich toegang heeft verschaft tot een van onze gebouwen'.

De gemeente wist pas van de zendmast, toen het agentschap maandag om toegang tot de kerktoren vroeg. De apparatuur was volgens een woordvoerder goed verscholen. Hoe de zendmast in de top terecht is gekomen, is bij de gemeente nog onbekend. 'Er komt een nieuw slot', aldus de woordvoerder.

De grote vraag is of De Mosterdboer weer terugkeert in de ether. De radiopiraat verwacht binnen twee weken weer te kunnen uitzenden, vanaf een andere locatie. 'Het wordt wel weer een leuke stunt en het is weer op hoogte, maar niet meer in de kerk', zegt hij.

RTV Favoriet gedupeerd

Niet alleen De Mosterdboer is door de actie van maandag uit de lucht gehaald, ook RTV Favoriet kan niet meer uitzenden vanuit Doesburg. De oorzaak wordt volgens de gemeente nog onderzocht, maar de lokale omroep verwacht dat ook hun, legale, apparatuur is weggehaald.

Het gaat om een steunzender, die ervoor zorgt dat RTV Favoriet ook in Doesburg te beluisteren is. De lokale omroep is in de Liemers nog wel te ontvangen.