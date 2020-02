Roep om bedelverbod in Nijmegen: 'Je wordt wel vijf of zes keer lastig gevallen'

Moet bedelen in Nijmegen verboden worden? De Waalstad heeft als één van de laatste grote steden nog niet zo'n verbod en volgens Nick de Graaf (VVD) werkt dat als 'honing op bijen' voor bedelaars uit de rest van het land. Hij vraagt samen met Charlotte Brand (PvdA) of het college zo'n bedelverbod opnieuw wil onderzoeken.

In 2016 sneuvelde een eerdere poging. Volgens De Graaf is het sindsdien alleen maar erger geworden. 'Als je hier de stad in loopt, dan wordt je wel vijf à zes keer lastig gevallen om wat geld te doneren.'

'Geen visitekaartje'

Robert Bouwman, filiaalmanager van de Albert Heijn in de van Schevichavenstraat, baalt daar flink van. 'Ik vind dat geen visitekaartje voor de stad nee, absoluut niet.' Schuin tegenover de Albert Heijn in het centrum zit de nachtopvang voor daklozen waar volgens Bouwman een deel van de bedelaars vandaan komt. 'Als ze zien dat het hier druk is staan ze binnen no time voor de deur.'

Uit onderzoek blijkt dat het aantal meldingen van overlast door daklozen in Nijmegen sinds 2015 is verdubbeld. Ook bewoners van de binnenstad nemen die stijging waar. Zo klagen zij tegen Nick de Graaf dat er bij hen afval in de tuin gedumpt wordt. Bij Omroep Gelderland komen geluiden binnen dat bewoners van het centrum niet eens meer boodschappen doen in de supermarkten om de hoek omdat ze niet constant aangesproken willen worden voor geld.

In 2019 waren er in Nijmegen twee keer zoveel meldingen van daklozenoverlast als in 2015:

'Klanten bang om te komen'

Robert Bouwman (Albert Heijn): 'Sommige klanten zijn gewoon bang om hier nog te komen.' Daarnaast is hij een substantieel deel van zijn tijd kwijt aan het afhandelen van winkeldiefstallen, die overigens niet verzekerd zijn maar ten koste gaan van de omzet. 'Er komt een moment dat het hoofdkantoor van de Albert Heijn besluit om dit filiaal te sluiten als het zo doorgaat.'

De Graaf hoopt dat partijen die in 2016 nog tegen een bedelverbod stemden, nu van gedachten zijn veranderd. 'Anders nodig ik ze van harte uit om eens een rondje te lopen in de binnenstad, want dan heb ik echt het idee dat je daar te lang niet geweest bent.'

