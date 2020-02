Vitesse maakt zich in nagenoeg vol huis op voor 'finale' in beker tegen Ajax

Vitesse staat voor een grote wedstrijd. De bekerkraker woensdag in GelreDome tegen Ajax is een affiche om van te watertanden voor de Arnhemse club. Tegelijkertijd zijn de belangen enorm.

Vitesse speelt de kwartfinale, die voor velen bij de club voelt als een finale, voor een nagenoeg uitverkocht huis. Ajax is uiteraard de favoriet. Slaagt de Gelderse subtopper erin om te stunten, dan ligt de weg naar de finale in de Rotterdamse Kuip open.

Nauwelijks wijzigingen

De bekerhouder uit Amsterdam is een week vrij geweest na de afgelasting zondag door de storm en heeft zich dus wat langer kunnen voorbereiden op het duel (20.45 uur). Dat gold afgelopen weekend niet voor Vitesse.

Europa League

Tegen FC Groningen bleef de equipe van trainer Edward Sturing echter ver onder de maat en verloor met 1-0. Sturing voert nauwelijks wijzigingen door in de opstelling voor de cruciale clash die voor Vitesse een hoofdprijs kan opleveren en een plek in de Europa League. Ondanks de bedroevende vertoning zaterdag in Groningen blijft het elftal zo goed als intact.

Bero onzeker

Belangrijkste vraagstuk is de inzetbaarheid van Matusz Bero. De Slowaak is zo goed als hersteld van hamstringklachten en keert waarschijnlijk terug. De belangen, sportief en financieel, zijn immers enorm voor Vitesse. Sturing kon en wilde dinsdagochtend na de training nog geen uitsluitsel geven over Bero. Dat besluit wordt pas morgen genomen.

Matusz Bero, met ontbloot bovenlijf, wordt woensdag tegen Ajax terug verwacht

Oppassen

'De speler voelt zelf het beste hoe hij zich voelt', zegt Sturing. 'Maar met hamstringblessures moet je oppassen. We doen het in onderling overleg en alleen als het echt kan. Maar duidelijk is dat Bero belangrijk is voor ons.' De verwachting is daarom dat Bero een middenveld vormt met de Noor Sondre Tronstad en Richedly Bazoer. Patrick Vroegh moet dan genoegen nemen met een rol bij de reserves.

Dicko

Dat geldt ook voor Dicko die zijn plaats tegen Ajax weer kwijtraakt aan Bryan Linssen. De Limburger speelt uiteraard na een schorsing tegen FC Groningen. Eli Dasa en Joshua Brenet zitten bij de selectie, maar zullen nog niet spelen. Dasa is inmiddels wel wedstrijdfit en zou eventueel kunnen starten. De rechtsback voldeed maandag bij de beloften en speelde een helft mee.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Tronstad; Tannane, Matavz, Linssen.