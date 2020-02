Bankier van het verzet wordt herdacht in Zutphen

Walraven van Hall, de bankier van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt deze dinsdag herdacht in Zutphen. Woensdag is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse bezetter hem executeerde.

De rol die Van Hall in de oorlogsjaren speelde, werd bij het grote publiek pas bekend toen in 2018 de film Bankier van het Verzet uitkwam. Acteur Barry Atsma speelde Walraven.

Grootste bankfraude uit Nederlandse geschiedenis

Van Hall, geboren op 10 februari 1906 in Amsterdam, was in Zutphen bankdirecteur bij Oyens en Van Eeghen. In 1940 verhuisde hij naar Zaandam. Hij bedacht een riskante constructie om leningen te sluiten voor het verzet.

Later beraamde hij met zijn broer de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis, wat tientallen miljoenen guldens opleverde. Vlak voor het eind van de oorlog werd hij verraden en doodgeschoten. Zijn broer Gijs werd later burgemeester van Amsterdam.

Dochter en zoon bij herdenking

Walravens dochter Mary Ann (80) en zoon Aad (83) zijn deze dinsdag bij de herdenking in Zutphen. In het archief in de Hanzestad is een kleine tentoonstelling ingericht over het Zutphense leven van de Van Halls.

Vanwege de broze gezondheid van zoon en dochter zijn die bijeenkomsten niet openbaar. Later dit jaar wordt er een herdenkingsplaquette gemetseld in de muur van het woonhuis van de familie aan de IJsselkade.