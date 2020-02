De Graafschap heeft alle geluk van de wereld

De Graafschap oogde als ploeg onsamenhangend op een natte avond in Eindhoven. De openingsfase was nog wel redelijk. De ploeg van Snoei, met Blummel en Van den Bogert als debutanten in de basis, hadden controle en het eerste gevaar kwam via Blummel die ruim naast kopte op aangeven van Seuntjens.

Jong PSV nam het initiatief echter steeds meer over en noteerde na een half uur de beste mogelijkheden. Vooral de talenten Ngonze, Ledezma en Madueke maakten het de verdedigers van De Graafschap lastig. Veel kansen creëerde de ploeg van Snoei niet en dat was al een teken aan de wand. Vlak voor rust scoorde Vertessen na een fraaie actie door de as zelfs de verdiende openingstreffer.

Weer schade?

Na rust toonde De Graafschap, met Hamdaoui voor Breinburg, aanvankelijk herstel. De ploeg van Snoei kreeg de grip terug en joeg op de gelijkmaker. Die kwam er ook via Hamdaoui die de bal in de bovenhoek krulde. Daarna ebde het offensief toch weer weg en kwam Jong PSV opnieuw terug in de wedstrijd. Invaller Sidibe maakte vijf minuten voor tijd 2-1 en De Graafschap leek enorme schade op te lopen.

Ontsnapping

Maar uiteindelijk kwam alles toch nog goed. Eerst maakte Seuntjens 2-2. Vervolgens miste Jong PSV twee grote kansen. In blessuretijd schoot Van den Boomen De Graafschap alsnog naar een 3-2 zege. Een wonderbaarlijke ontsnapping van de Superboeren.

Tot slot kreeg De Graafschap nog meer goed nieuws te horen. Jong AZ snoepte concurrent Volendam twee punten af door vlak voor tijd de 1-1 te maken. Daardoor staan de Superboeren weer op een promotieplek.