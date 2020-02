Hattem gaat inwoners helpen met bezwaar maken tegen Lelystad Airport

De gemeente Hattem gaat, net als Heerde, inwoners informeren over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport. De gemeente zal op de eigen website een voorbeeldbrief plaatsen, waarmee inwoners een eventuele schadeclaim kunnen aankondigen. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem voor een voorstel daarvoor, dat D66 had ingediend.

Marco Middelkoop, voorzitter van HoogOverHattem, sprak tijdens de vergadering in en benadrukte het belang van een Stuitingsbrief. Op 1 april verjaart de besluitvorming over Lelystad Airport, na die datum is het niet meer mogelijk voor inwoners van de Veluwe een bezwaar in te dienen. Volgens Middelkoop rekent het ministerie met verkeerde geluidswaarden. 'Dat betekent ook dat er veel meer huizen in waarde zullen dalen dan het ministerie beweert.'

Een voorbeeldbrief

Via een stuitingsbrief kan iedereen aankondigen in de toekomst een schadeclaim in te dienen, als de waarde van zijn of haar huis daalt door de opening van Lelystad Airport. Na 1 april is het niet meer mogelijk zo'n aankondiging te doen. De gemeente Hattem gaat haar inwoners daar nu over informeren. De gemeente zal voor inwoners een voorbeeldbrief op de website plaatsen.

Daarmee volgt Hattem het voorbeeld van buurgemeente Heerde, waar deze motie ook al werd aangenomen. 'Het is natuurlijk belachelijk dat je deze aankondiging al moet doen, voordat er daadwerkelijk waardevermindering plaatsvindt', sprak indiener Erik Kort van D66. 'Maar omdat het nou eenmaal niet anders is, moeten we onze inwoners daar wel over informeren.'

PvdA had enkele bezwaren

De lokale PvdA had nog wel wat bezwaren tegen de motie. 'Hoe meer moties we indienen, hoe minder krachtig die zijn', sprak fractievoorzitter Marie-Lupe Stapper. Toch stemde de partij uiteindelijk voor de motie.