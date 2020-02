Eerste getuigenverhoren grondaffaire Vink: niemand lijkt verantwoordelijk

In de affaire rond de Barneveldse grondverwerker Vink zijn voor de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem maandag de eerste getuigen onder ede verhoord. Dat gebeurde in een procedure die is aangespannen door bewoners van huizen waar mogelijk vervuilde grond onder of naast terecht is gekomen.

De zogenoemde zandcrisis kwam in het najaar van 2018 aan het licht, toen het onderzoeksprogramma Zembla berichtte over een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten. Die hadden de grondtransacties van Vink tegen het licht gehouden.

Uit dat rapport kwam naar voren dat een partij mogelijk vervuilde grond onjuist gekeurd was en uiteindelijk na herkeuring was gebruikt in woonwijken in Barneveld en omstreken. Dat zorgde eind 2018 voor grote opschudding onder de bewoners van de bewuste huizen. Nu willen die bewoners weten wie ze aansprakelijk kunnen houden voor imagoschade en mogelijke waardevermindering van hun huizen.

Geen antwoord

Als eerste werd directeur Rob Vink van Vink Holding gehoord. Hij is naar eigen zeggen pas in het najaar van 2018 op de hoogte gebracht van de handelwijze rond de partij grond. Daarom wist Vink op een aantal vragen geen antwoord. Wel zei hij te weten waar de grond oorspronkelijk vandaan komt, maar waar precies wilde Rob Vink uit privacyoverwegingen niet zeggen.

'Dan krijgen die relaties ook weer de media op hun dak.' Een medewerker van zijn bedrijf meldde enige tijd later onder ede wel twee van de locaties: wegenbouwer Bruil in Ede en een veevoederbedrijf van de firma Denkavit.

Na de twee mensen van Vink was oud-gedeputeerde Conny Bieze aan de beurt. Zij was destijds bestuurlijk verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen op het terrein van Vink. Volgens haar was er geen sprake meer van optreden tegen Vink door de provincie, omdat de bewuste partij grond al was gebruikt voor woningbouw en dus van het terrein van Vink weg was. Overigens herhaalde Bieze dat zij de gemeente Barneveld in de persoon van toenmalig wethouder Van den Hengel op de hoogte heeft gebracht van de bewuste grondtransactie.

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld stelde vervolgens dat het gemeentebestuur van Barnveld wat langer heeft gewacht met het informeren van bewoners om eerst precies in kaart te krijgen wat de gevolgen van de mogelijke vervuilde grond voor de volksgezondheid had. Ook wilde Barneveld eerst weten om hoeveel grond het precies ging.

Op de vraag van advocaat Huitema van de bewoners waarom Barneveld niet ingegrepen heeft bij Vink, antwoordde Van Dijk dat die bevoegdheid niet bij de gemeente ligt. Alleen als het gaat om het toepassen van partijen grond in binnen de gemeentegrenzen heeft de lokale overheid iets te zeggen.

Zootje

Dat laatste viel advocaat Huitema van de bewoners ook op: 'De gemeente wijst naar de provincie en de provincie naar de gemeente",aldus Huitema. Over het algemeen betitelde hij de gang van zaken rond de aankoop, reiniging en hertoepassing van grond door Vink en de betrokken overheden als 'een zootje'.

De verhoren gaan over een paar maanden verder met onder meer een aantal milieudeskundigen. Daarna wordt bekeken of een schadeclaim haalbaar is, aldus advocaat Huitema.